「三条平行线」！泰容&SUHO祝贺瑟琪单飞、瑟琪感谢回PO，三个人全都没tag到对方

Red Velvet成员瑟琪（Seulgi）本月4日发行出道以来首张SOLO迷你专辑《28 Reasons》，同门师兄师弟SUHO及泰容均在IG表达祝贺，过程却闹出笑话XD

SUHO在IG Story中PO出收听瑟琪新歌的认证图片，留言：「祝贺SOLO出道，瑟琪呀。」泰容也在IG Story PO图认证，留言：「走吧，努那。」 但两人全都没有tag瑟琪的IG账号，变成了独自送上祝贺而当事人不知情的状况XD



因为没有被tag到，瑟琪直到6日才发现师兄弟们的PO文，随即在IG Story留言感谢：「SUHO欧巴、泰容啊，很感谢你们祝贺我，但希望下次记得tag我kkkk太晚才知道。」 末尾加上SUHO和泰容的IG ID，暖心留言「最棒了」。

这里亮点出现了，在IG Story里如果tag他人成功的话ID下方会有一条横线，但瑟琪的PO文里没有，所以实际上瑟琪也没有成功tag到SUHO和泰容XD



网友被三人毫无交集的互动笑翻：「泰容终究还是一个人走了」、「三个人在KWANGYA里各走各路，表情开朗」、「全都在对著虚空呐喊」、「3条永远的平行线」、「平行线的话，确实是朝著同一个方向没错kkk」、「Key看到的话又要生气了kkk」。

这令人不禁想起之前Key和珉豪的互动。 珉豪在IG Story PO出收看Key舞台的认证却没有tag他，引起Key暴怒：「跟你讲过多少次，要tag我！不收看也没关系，但是tag要记得啊！！」



韩网友：「好想揪他们三个加上珉豪做一期节目，内容就是由Key传授IG用法kkk」、「《Key's Knowhow》第二季：为SM偶像进行IG讲义」、「珉豪其实是明知故犯，去听讲义的话很可能又要跟Key打起来啦kkk」。最后就来听瑟琪帅气的新歌《28 Reasons》吧！XD



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