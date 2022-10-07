「三條平行線」！泰容&SUHO祝賀瑟琪單飛、瑟琪感謝回PO，三個人全都沒tag到對方

Red Velvet成員瑟琪（Seulgi）本月4日發行出道以來首張SOLO迷你專輯《28 Reasons》，同門師兄師弟SUHO及泰容均在IG表達祝賀，過程卻鬧出笑話XD

SUHO在IG Story中PO出收聽瑟琪新歌的認證圖片，留言：「祝賀SOLO出道，瑟琪呀。」泰容也在IG Story PO圖認證，留言：「走吧，努那。」 但兩人全都沒有tag瑟琪的IG賬號，變成了獨自送上祝賀而當事人不知情的狀況XD



因為沒有被tag到，瑟琪直到6日才發現師兄弟們的PO文，隨即在IG Story留言感謝：「SUHO歐巴、泰容啊，很感謝你們祝賀我，但希望下次記得tag我kkkk太晚才知道。」 末尾加上SUHO和泰容的IG ID，暖心留言「最棒了」。

這裡亮點出現了，在IG Story裡如果tag他人成功的話ID下方會有一條橫線，但瑟琪的PO文裡沒有，所以實際上瑟琪也沒有成功tag到SUHO和泰容XD



網友被三人毫無交集的互動笑翻：「泰容終究還是一個人走了」、「三個人在KWANGYA裡各走各路，表情開朗」、「全都在對著虛空吶喊」、「3條永遠的平行線」、「平行線的話，確實是朝著同一個方向沒錯kkk」、「Key看到的話又要生氣了kkk」。

這令人不禁想起之前Key和珉豪的互動。 珉豪在IG Story PO出收看Key舞台的認證卻沒有tag他，引起Key暴怒：「跟你講過多少次，要tag我！不收看也沒關係，但是tag要記得啊！！」



韓網友：「好想揪他們三個加上珉豪做一期節目，內容就是由Key傳授IG用法kkk」、「《Key's Knowhow》第二季：為SM偶像進行IG講義」、「珉豪其實是明知故犯，去聽講義的話很可能又要跟Key打起來啦kkk」。最後就來聽瑟琪帥氣的新歌《28 Reasons》吧！XD



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