麻雀乖乖停在Hoshi肩上，网友：是白雪公主？顺便透过神通的柳炳宰报备回国消息XD

有事请找柳炳宰！

SEVENTEEN成员Hoshi舞台魅力超耀眼，身为对内主舞，跳舞实力自然不在话下。之前曾透露自己很喜欢老虎，去哪里都会购入各式老虎样式商品，还差点在身上刺老虎刺青！表演时像只老虎一般霸气的他，本体其实是只猫咪，之前在李泳知节目上表现的醉样，软萌到不行！



而最近网路上流传 Hoshi 的 IG 限时动态，影片中可以看到他的肩上、头上停著一只小鸟，很像是麻雀？鸟类通常都较胆小，结果竟然乖乖停在人类肩膀，这是什么神奇的驯服能力？论坛上网友都觉得神奇又好笑，可爱的小鸟还一直啾啾叫，似乎还陪他化完妆了～



完全是白雪公主才会有这种经历吧？Hoshi 你应该不是老虎是公主才对！



先前柳炳宰因为神奇的解决能力而让网友笑翻，帮忙转达许多粉丝的问题给偶像，让他们能得到偶像亲自回覆、拿到自拍、或是了解偶像的讯息都可以做到，简直是人间 Siri～而最近 SEVENTEEN 粉丝传讯给他：哥哥请让 SEVENTEEN 回国吧！柳炳宰随后上传 Hoshi 自拍，报备已经回国的消息。各位再次见证柳叔神通广大的能力了，有任何疑难杂症请找柳炳宰吧 XD



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