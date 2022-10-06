Super M突发出庆祝三周年消息，粉丝感动大叫：以为要解散了～仍期待看到他们啊！

真的很久没看到Super M！

2019年 SM 娱乐推出 Super M，聚集了各组合中的 ACE ，由 EXO 成员伯贤、KAI、SHINee成员泰民、NCT 泰容、TEN、Lucas 组成，还被称为 「Kpop Avengers」！出道消息一发布，各方粉丝马上聚集起来欢呼，出道曲《Jopping》的发布记者会上，现场人山人海、盛况空前！当时在美国巡演还上了各大脱口秀节目打歌，频道里也留下美国行纪录片，一出道就已夺下惊人成绩、占据排行榜高位。



而后随著团员伯贤、泰民入伍当兵，在歌曲《WE DO》发行后大家也各自回归原团体。在这首大家造型青春减龄，充满活力的旋律让人忍不住想跟著起舞！



没想到后来爆出团员 Lucas 丑闻，不只韩国网民，也有中国粉丝失望退坑了，但欧美粉丝显然不介意，大多还是期待他回归、继续正常活动，公司也一直未进一步表示去留。Lucas 最近的动态停留在个人 IG 发文，大家多认为这是复出前试水温的举动，而各方对此反应也十分两极。



Lucas 所属的原团体 WAY V 也是到近期才渐有团体活动安排，今年也有出席SM 家族演唱会表演，让粉丝表示好想念他们的舞台！



而就在大家疑惑 Super M 将何去何从、会不会就此沉寂时，昨晚突然在社群发布消息，庆祝出道 3 周年～短时间内粉丝都涌入留言，表示真的很想念 Super M！一度担心等不到他们回归，但看到贴文让粉丝感到又惊又喜！



不只有庆祝周年贴文，Youtube频道也放上出道曲《Jopping》的舞蹈版本，看完只有WOW！不愧是全员ACE！每个舞步跟成员都让人看到目瞪口呆



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