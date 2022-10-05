2代团和5代团美貌担当同框，美丽暴击！润娥X张员瑛，双倍的漂亮

2代团和5代团美貌担当同框，美丽暴击！润娥X张员瑛，双倍的漂亮

明星   2022年10月5日   星期三09:52   Tracy  

（封面图源：IG@for_everyoung10、yoona__lim）

少女时代润娥和IVE张员瑛，都是队内美貌担当的两人同框，这画面也太美好了吧！

法国巴黎时装周正在举行，不少韩国明星应邀出席，润娥和张员瑛就一同参加了MIUMIU的活动。 润娥的造型让人眼前一亮，先是换上了空气短刘海，让整体造型轻盈蓬松，减龄感十足。 灰色长风衣内搭红色针织衫，瞬间带来惊艳的美感。 尤其是白色长筒袜更是造型的点睛之笔，润娥整个人的状态也非常不错，颜值战胜一切，满屏都是大长腿。

张员瑛的看秀Look也值得一看，针织衫配上牛仔热裤，露出苗条的身材，那头乌亮柔顺的黑长直听话地落在身后，全身上下只有黑、白、棕、丹宁等4色，简简单单的色彩穿出天生女主角的感觉，大展她本人的矜贵千金风。

润娥和张员瑛作为K-POP界二代团与五代团的美貌C位，本次同框引来无数粉丝与网友的围观和讨论，众人纷纷评论：「美丽暴击」、「漂亮双倍」、「美女的旁边还是美女」、「眼球净化」等。

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