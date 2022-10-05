2代团和5代团美貌担当同框，美丽暴击！润娥X张员瑛，双倍的漂亮

少女时代润娥和IVE张员瑛，都是队内美貌担当的两人同框，这画面也太美好了吧！

法国巴黎时装周正在举行，不少韩国明星应邀出席，润娥和张员瑛就一同参加了MIUMIU的活动。 润娥的造型让人眼前一亮，先是换上了空气短刘海，让整体造型轻盈蓬松，减龄感十足。 灰色长风衣内搭红色针织衫，瞬间带来惊艳的美感。 尤其是白色长筒袜更是造型的点睛之笔，润娥整个人的状态也非常不错，颜值战胜一切，满屏都是大长腿。



221004 윤아 파리 패션위크 미우미우 패션쇼 pic.twitter.com/Q9lSmUufK8 — 화수은화 (@SNSD_0805) October 5, 2022

张员瑛的看秀Look也值得一看，针织衫配上牛仔热裤，露出苗条的身材，那头乌亮柔顺的黑长直听话地落在身后，全身上下只有黑、白、棕、丹宁等4色，简简单单的色彩穿出天生女主角的感觉，大展她本人的矜贵千金风。



첫 패션위크로 미우미우 파리 패션위크에

미우미우 앰버서더로 프런트로에 앉은

한국나이 단 19세

아이브 장원영,

대체언제까지엄마들기살려줄건지해명해 pic.twitter.com/euDoFRVJWN — 김두부 (@kim_tofu_) October 4, 2022

润娥和张员瑛作为K-POP界二代团与五代团的美貌C位，本次同框引来无数粉丝与网友的围观和讨论，众人纷纷评论：「美丽暴击」、「漂亮双倍」、「美女的旁边还是美女」、「眼球净化」等。



파리 패션위크 미우미우 패션쇼

윤아 장원영 투샷 떴다 pic.twitter.com/4IID8htggu — 화수은화 (@SNSD_0805) October 5, 2022

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