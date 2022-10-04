姜河那&河智苑新剧《谢幕》定档10月31日，「假孙子」圆梦豪门奶奶

「绝世机密」假孙子的真实灿烂人生之旅即将展开。

由姜河那、河智苑、高斗心、权相宇、成东镒等携手主演的KSB2TV新月火剧《谢幕》定档10月31日，神仙阵容相当吸睛。 该剧由《月升之江》导演尹尚浩联袂《菜鸟警校生》编剧赵成杰打造，讲述了韩国知名连锁酒店「乐园酒店」的创始人兼总裁「慈金顺」，原籍为朝鲜人，现年已经90多岁了。在她20多岁时经历了战争，从朝鲜逃往韩国躲避战争的期间与丈夫、 孩子走散，多年过去了始终没有朝鲜家人的消息，慈金顺年事已高且不幸罹癌，她希望离开人世前能够再与失散的家人团圆，更心心念念孙子，而一个男人决定假扮成慈金顺的孙子，完成奶奶的心愿，由此展开了一段动人的故事。



姜河那扮演男主角「刘在宪」，是一名舞台剧演员，某天他接到了一个前所未闻的特别委托「去假扮某位奶奶的金孙」，为了帮慈金顺奶奶圆梦而假扮成她的孙子「文盛」。 女主角「朴世妍」则由河智苑饰演，她是酒店总经理。



此外，演技派权相宇和成东镒也倾力加盟。 成东镒饰演的「郑尚哲」为乐园酒店的前经理，是慈金顺的左右手。 权相佑则饰演「裴东济」为大型财阀集团接班人。 据悉徐玄、罗人友也将客串演出，两人之前出演过尹尚浩导演的《魔咒的恋人》，这次也一起客串导演的新剧。

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