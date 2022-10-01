「开场清唱」直接鸡皮疙瘩！IU 公开演唱会〈eight〉Live 版，真的超美超震撼！

IU 在9月17、18日举行《The Golden Hour：在橙色太阳下》演唱会，官方频道在30日也公开〈eight〉开场影片。

以〈eight〉为演出开场的 IU 在演唱会就表示，希望能在日落之际演唱〈eight〉，天空很美也让她感到很开心。因为在〈eight〉的歌词中有「我们在橙色的太阳下，不带影子一起跳舞」。IU 的歌声再搭配Live Band 和手灯海，真的让人鸡皮疙瘩啊！（影片是把两天的开场剪辑在一起，所以衣服不同）

影片一公开让网友纷纷留言：「听到『我们在橙色太阳下』全身颤栗... IU 就是最棒的 呜呜」、「当声音出来的瞬间，真的流眼泪了」、「不骗人，在现场比这个多100倍起鸡皮疙瘩，现场演唱更棒...」、「看著看著，总是感动得流泪！一个小女孩独自成长，完全掌握了那可怕的蚕室舞台，让坐满观众席的观众爲之疯狂和自豪」、「开场〈eight〉是载入史册的事情...知恩姐姐我爱你」、「这次的开场真的是大韩民国音乐史上最难忘的开场」等等。



在演唱会上，IU 也自爆1年前开始耳朵出问题，演唱会上听不清，两天宛若地狱，她也跟粉丝们说：「我爱你们、谢谢你们、抱歉，这些话语不足以表达我的心情，我会带著今天的记忆，以谦卑的姿态再走14年。」希望耳朵可以早日恢复健康 ㅠㅠㅠㅠ



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