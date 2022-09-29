BLACKPINK签名会全员甜美装：「只管勇往直前吧，我们都会支持你」粉丝一句话让Jennie快落泪、Lisa＆Rosé晒恩爱♥

签唱会现场超级精彩～

BLACKPINK 在粉丝面前跟萤幕形象超不一样！这是同个人吗？在日前举办的粉丝签名会上，全员走甜美风格打扮－Jennie 穿上碎花洋装、Jisoo 是粉色温柔针织衫、Rosé 是浪漫绑带上衣配百褶裙，Lisa 甚至绑上双马尾，少女感快要满出屏幕～平常舞台都是霸气满满，下了舞台后原来都是可爱小女孩呢！



当 Rosé 被问到爱不爱 Lisa 时，Rosé 毫不犹豫地说：是的！！我真的很喜欢她！还搭配一个超大的微笑，真诚的告白超可爱，我们都知道你们是 CP 了～这也让人想起前阵子论坛上有人提问，Rosé 跟 Lisa 都没有谈恋爱吗？两人似乎没有绯闻，结果下方大家都回覆：因为她们爱的是彼此，附上满满两人爱意满满的盖楼照，整篇文超歪XD



你们要不原地结婚吧XD



这场签售会让 Jisoo 宠粉的画面曝光，为了和粉丝能有更好的交流，Jisoo 请工作人员将隔板移开，以便能更清楚地听到粉丝说的话，后来这一幕传到网路上，让 Blink 瞬间感到超窝心，Jisoo 重视粉丝的举动，让人觉得她对粉丝好细心～



其中也不乏感动的一幕。有位粉丝分享自己在签唱会跟 Jennie 的对话，她告诉 Jennie 她很帅气，只管向前看勇往直前的前进，坚持做自己的事就好，这番话让 Jennie 感动回说：别让我哭呀！从她的反应看来，Jennie 是真的要哭了！



看到这一幕真的心疼又难过，BLACKPINK缔造许多纪录、持续为大家带来好作品，但背后不知道有多少不为人知的辛酸血泪。粉丝这番话也献给所有追寻梦想的人，希望大家都能勇往直前不要害怕～

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