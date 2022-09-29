BTS V开了最短直播只为了「测试平台」～之前还只为模仿动画《企鹅家族》的企鹅开55秒就下线XD

恭喜泰亨继续成为最短直播纪录保持人～

偶像和粉丝最能拉近距离的方式，就是开直播能及时互动，通常可能是为了宣传新活动、发行作品，也可能是单纯和粉丝聊聊更新近况。日前BTS V 在平台 Weverse 上开了直播，但粉丝点进去不久，就发现已经结束，没有人知道这场直播的目的。



直播上 V 也没特地做什么，就只是放著 Jazz 音乐，沉默一阵后突然说了句：啊，在播了。接下来开始变得有点害羞难为情，於是开始解释原本直播时，都会有公司的人在一旁陪同。但因为看到手机跳出关於 Weverse 正在更新，於是想要开看看确认功能都正常，才有了这场镜头晃到不行的直播。



在直播结束后，粉丝马上在社群上广传直播影片，分享金泰亨搞笑事迹。大家都说这个直播理由真的荒谬的好好笑。而其实之前 V 就曾开过一场更短的直播，那一次他就只是想要展示模仿黏土动画《企鹅家族》的企鹅给粉丝看．．．好吧还满像的，认证。



金泰亨好闹，下次直播要不要考虑走这个风格XD



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