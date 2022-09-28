BTS柾国成为展览「艺术品」：以他为题的画像在孟加拉的国家文化中心展出！

短发跟长发都是完美的造型呢．．．可以投两票吗？

最近BTS忙内柾国成为艺术谬思，他的画像在孟加拉的国家文化中心展出了！毫无疑问的成为展览最大焦点。一张描绘柾国软萌托腮的样子，而另一幅则是呈现欧洲古典皇室的堂皇模样。现场吸引许多群众抢拍画像，看来大家都有一颗热爱艺术的心XD



画中的中长发柾国让人想起前阵子剪了头发，成为大家疯狂讨论的话题，究竟长发和短发哪个造型好看呢？



前段时间柾国曾经在粉丝见面会上徵询了大家的同意，开始执行了长发计画。当时带点微卷度的发型，甩头拨发的瞬间有种成熟男人的专属魅惑，让众人都看呆了。尤其黑发色又更有神秘感。不过那时也有激进粉丝前往机场大喊要柾国剪头发清掉刺青，逾矩的行为引起广大挞伐。但柾国还是留下了许多中长发照给大家，私心觉得最棒的是这张发丝因汗水而微湿的感觉，忙内转变成超欲的欧巴～让不少人疯狂，瞬间觉得活著看到这幕真美好。



后来一刀剪去头发的柾国，还特地在社群和大家宣告。简单清爽的直发，让他的五官更加显露出来，大家当时还说长这么帅就是要露出漂亮的脸啊XD清新的造型看起来更减龄，说是高中生也不为过。



一战成名的短发就属这张，也是短发派最念念不忘的造型，配上眉环看起来坏的好帅啊！



不管短发长发都长在小编的审美之上了！

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