韩可露时隔7年复出！曾主演爆笑爱情剧《不要恋爱要结婚》，因「继妹事件」一度消失镁光灯前

呜呜呜，《不要恋爱要结婚》超可爱的女主角「朱蔷薇」韩可露终於要回来了！

昨（18）日，经纪公司SBD娱乐释出消息，对外表示和隐退演艺圈多年的演员韩可露签订了专属合约。该公司旗下艺人有大势演员《我的出走日记》孙锡久、《The Penthouse》系列 韩智贤。

韩可露2011年作为Solo歌手出道，不久就投入戏剧圈发展，2014年与延玗臻（前译延宇振）主演《不要恋爱要结婚》获得高知名度，隔年在演出实境节目《真正的男人2－女兵特辑》后就迈入婚姻，2016～2017年期间专心养胎，后来也不再有作品。



其实，韩可露2015年结婚时曾表明没有要退出演艺圈，倒是结婚前出现了「继妹」传闻，因此普遍被认为是因该争议隐退。2015年10月，疑似韩可露的同父异母的姐姐在网路上表明「韩可露不是我的亲妹妹」，表示生父早在10几岁就离家，自己与妹妹弟弟都是母亲一人扶养大的，父母正式离婚没多久，父亲就和韩可露母亲再婚，自己根本没和韩可露见过几次面，韩可露却经常受访提及自己有演艺圈背景的父母和名门大学出身的两个姐姐与哥哥，要求相关报导更正

韩可露不久便透过当时的经纪公司道歉，承认网路该文所说的家庭关系都属实，「如果姐姐们和哥哥受到伤害，我很抱歉。」韩可露在事件过后如期结婚，后来就投入家庭不再出现於镁光灯前了，仅偶尔在SNS上分享私下生活。



虽然韩可露消失近7年，但她主演的《不要恋爱要结婚》仍是许多韩剧迷心中的爱情喜剧经典之作，她与延玗臻两个人不计形象爆笑演出，又有不少令人心动的恋爱场面，至今尚为人津津乐道。相信剧迷很快就能看见韩可露再次展现演技、回归小萤幕。



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