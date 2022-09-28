限制级电影票房冠军《行动代号：狼狩猎》9月30日挑战你的感官尺度！灵感竟来自人体实验

《行动代号：狼狩猎》故事叙述罪大恶极的罪犯们，在从菲律宾移送至韩国的轮船监狱中，展开残酷的造反行动，是史无前例的冲击动作巨献！不论是动作尺度或暴力激战，都远超越《钢铁坟墓》、《空中监狱》等监狱动作经典作品！而本作后半段当神秘生化实验人体逃出船舱内的密室后，超乎想像的反转展开更让许多观众惊叹彷佛看到海上版《尸速列车》！

对於《行动代号：狼狩猎》的灵感来源，金泓善导演表示：「就在我心想著要打造前所未见、非典型作品时，就看到一则新闻，是关於在2017年时，集体强制押送逃至菲律宾的罪犯们回韩国的报导，我当时心想若这事件不是结束而是开始的话，应该能展开很棒的故事吧，因此就开始筹备了这部作品。」导演透露考虑到这样会单纯变为较普通的犯罪作品，便决定加入「人体实验」的元素，他说：「后来我又参考了一些报导资料，当时看到了一篇新闻，上面记载在1940年代初期，日军曾在中国活动的731部队，据说也曾出现在菲律宾，看了实际进行人体实验等相关报导后，我心想若在菲律宾开往韩国的船上有神秘的存在的话，应该会很有趣，於是就完成了这部作品。」



据说在第二次世界大战期间，731部队是旧日本帝国陆军於日本以外的领土从事生物战、细菌战和人体试验等相关研究的秘密军事医疗部队，该部队使用活体中国人、朝鲜人及苏联人进行生物武器与化学武器的残忍实验，学者研究后认为当时至少有1万名中国人、苏联人、朝鲜人和同盟国战俘成为牺牲者。导演在《行动代号：狼狩猎》中融入人体实验的题材，也令许多观众联想到《恶灵古堡》中的保护伞公司，两者皆以生化实验失控所引发的惊人后果，以及其背后所垄罩的庞大势力发展出超乎想像的冲击故事。



张英南在《狼少年：不朽的爱》、《开心鬼上身》、《变身》、《举重妖精金福珠》、《虽然是精神病但没关系》等作展现精湛演技，近期更再度以《机密同盟2》中「润娥姊姊」的角色引起关注，这次她在《行动代号：狼狩猎》中诠释杀害公婆、丈夫的极恶罪犯，展现前所未见的强烈演技，挑战大量的脏话台词，这让私下完全不说脏话的她感到十分辛苦，她表示：「虽然是很常见的脏话，没想到对我而言却很困难。原本想在家里练习台词的，但因为有小孩在而放弃，后来都是在搭经纪人的车去片场时不断练习，每次搭车时都会发出声音不停练习。现在也渐渐习惯骂脏话了，很想再试试脏话演技！」韩国影史空前绝后震撼动作巨献《行动代号：狼狩猎》9月30日在台上映！



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