最近夺下女演员奖的Jisoo沉浸在Hello Kitty怀抱中，心心念念的只有她

谁能胜过Jisoo的四次元魂？

最近「首尔国际电视节2022」颁发的韩流电视剧最佳女演员奖，由作品《雪降花》的女主角Jisoo获得。作为BLACKPINK成员，Jisoo第一次担纲戏剧主演就获得肯定，她谦虚的表示「非常荣幸」。但其实对Jisoo来说还有一件最重要的事－跟Hello Kitty见面。



Blink最清楚Jisoo对Hello Kitty的热爱程度，不只手机壳等身边的配件，连出席VMA时都被发现指甲是Kitty造型！还曾以此为主题拍摄了画报。在洛杉矶有行程空档的她，去了Universal Studios环球主题乐园和最爱的Kitty相会，兴奋到在Instagram连发数篇文纪念，结果还得到Kitty的回覆！Jisoo完成了每个女孩的梦想～



作为 BLACKPINK里的大姊，Jisoo 总是成熟的照顾成员，但一颗热爱四次元的真心是掩盖不住的，一有空档时间就会打开游戏，同款手游甚至可以持续玩好几年，是个黏著度超高的玩家，妥妥是个四次元人类，连团员都认证Jisoo玩游戏的程度已经是电玩高手，最后还一起联手打game，游戏不找她做评测太可惜。



台面上虽然身兼许多知名品牌大使，连Dior品牌CEO Pietro Beccari都公开表示若Jisoo与YG解约就会签下她，在人人吹捧的精致的外表下，暗暗藏著宅宅魂，Jisoo人生好像漫画一样精彩又令人意想不到！



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