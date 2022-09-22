[分集剧情]《依法相爱吧》「我也喜欢你」李升基不再隐藏要李世荣耐心等等、Law Café神秘咖啡师救霸凌学生（EP6）

[有雷]《依法相爱吧》李升基终於也不再隐瞒自己的心意啦！李世荣听了连饭都不吃直接奔回家享受这甜蜜感。李世荣同时也越来越了解父亲当年的事件真相，若发现李升基与都韩建设的关系，两人感情是否会生变呢？

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《依法相爱吧》都韩建设代表李片雄（赵汉哲饰）大动作来拜访金宥利（李世荣饰）的Law Cafe，除了提出挖角要求，更透露金正浩（李升基饰）在担任检察官期间曾大举调查都韩建设，这点让金宥利相当讶异，也推测到正浩是否因此事件而离开了法律界。



宥利生病了，金正浩让她休息而自己替她进行店内的法律谘询，不过他可没有金宥利的耐心，上门来谘询的人全部被他认定有犯罪事实而且被他骂走。最后勉强接受了一位高中女学生，想找回自己不小心在二手网站卖掉的钓鱼竿。一群人协助女学生找到买家后，却在现场巧遇一位男学生遭同学霸凌的事件，驻店的咖啡师恩江似乎相当有共鸣，想帮助这位学生。



金宥利生病期间，看了前主管给他的一本小说，发现情节与自己父亲的事件几乎相同，她除了好奇作者是谁，也开始正视当年父亲的事件。她找到了之前父亲的同事，才发现整起事件造成多人丧生并非父亲的失误，而是现场起火时逃生通道却因堆满杂物而让大家无法逃脱。她知道之后到父亲坟前大哭一场。



宥利回到咖啡厅打算也与正浩分享，此时正浩却在饭桌前表白，「要向你走去之前，我需要处理的事有点多」，心急的金宥利确认正浩也喜欢她的心意后，开心地连饭都不吃了，还要求正浩「日落后请保持距离」以免让她越来越心急。两人的恋情终於出现曙光。



遭霸凌的男学生旻奎前来Law Café谘询，想知道是否未满14岁完全没有法律责任，令人对於他接下来可能采取的行动感到不安。咖啡师恩江甚至告诉旻奎可以制造一个危险现场，他会当目击者指认那些坏孩子企图放火伤害旻奎，但这样的伪证行为是对的吗？当警察盘问时，正浩竟跳出来帮助恩江一起做了假口供？



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