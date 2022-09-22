真的是至亲之间的Diss！孝渊看到俞利更换签名后狂「吐槽」：「有点装模作样，请大家以宽容的心来理解」

少女时代在今年8月带著第七张正规专辑《FOREVER 1》回归。近日，官方频道也公开音乐放送的后台花絮。

即使行程非常忙碌，她们必须在一大早就开始梳化，甚至在《SMTOWN》演唱会结束后，就要马上赶去进行录制。但因为是时隔许久和粉丝们见面，看得出来成员们都非常兴奋又开心。



而孝渊还在镜头前卖起专辑：「一张是16000韩币，两张的话...23000韩币。」还说上面是有签名的，签名越多、优惠越多（如果真的，大家应该抢著买吧 XD）。看到专辑的签名后，孝渊开始吐槽：「这个签名写的是权俞利吗？虽然在《打包袱》之前也作为演员在活动，但因为《打包袱》的收视超过10%以上，所以换了签名。因为是演员，所以要签全名，有点...装模作样，但还是请大家以宽容的心来理解！哎哟～说完之后好舒坦。」



之后，俞利进行解释：「其实我换过两次签名，因为...想要签快一点，一笔就能签完的签名。」孝渊也问：「那么对最后『权俞利』这个签名满意吗？」俞利表示：「很满意！因为这也是我的卡片签名。」



两人一搭一唱真的太爆笑！网友：「孝渊说话的样子太搞笑了」、「特别喜欢孝渊和俞利，因为两人太好，会互相Diss，真的特别好笑」、「像是在挖苦人，却指出是什么作品、收视率多少，是真朋友」、「真朋友之间互相Diss」、「不是...让你拍音乐放送幕后花絮，为什么拍起情境剧」、「俞利的笑声更搞笑」、「以宽容的心来理解 哈哈哈哈」等等。

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