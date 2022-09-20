朱钟赫到《我家的熊孩子》当嘉宾～突然爆料惊呆众人：和他人同居中，已经第8年了！

男演员朱钟赫做客《我家的熊孩子》，自爆和他人同居8年，震惊所有观众。

朱钟赫是前不久刚刚杀青的热播剧《非常律师禹英禑》中「权敏宇」的扮演者，被禹英雨调侃称为「权谋术数」，他也凭藉该角色给观众们留下了深刻的印象。《我家的熊孩子》是朱钟赫第一次参与录制的综艺节目，一登场就显得非常紧张，妈妈们慈祥地安慰他「把我们当成自己的妈妈就行」。



朱钟赫爆料自己每次紧张的时候就会自我催眠，这个方法还是姜其永告诉他的，「之前拍照的时候会紧张，其永哥就让我大喊十次'我是GD'，这之后每次想要拥有自信的时候我都会照做一遍。」



接著朱钟赫又透露自己正在和一名认识很久的演员哥哥「第8年同居中」，之前两人更是像夫妻一样同住在一个房间里，现在才各住一间，「其实之前有过5人一起住的经历，现在只有我和那个哥哥两人，房间门对门。」



当中亦表示「即使一起生活了8年也从来没吵过架，这是我们两个人的家，会互相照顾。从小我就想要一个哥哥，他让我有了这种感觉，他真的就和我亲哥一样，连家人之间不太会表达情绪这点都很像，还经常请我吃饭。」



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