IVE安俞真到底是漂亮还是帅气？论坛讨论度超高的大势全能偶像安俞真成话题中心！

不论是漂亮还是帅气，安狗狗疯起来就没别人的事了。

在节目《Biong Biong 地球娱乐室》中超圈粉的 IVE 队长安俞真，最近在论坛讨论度超高，虽然有出色的外型，但骨子里却藏著超疯的个性，还被称为「眼睛清澈的疯子」！而最近大家发现俞真在《Biong Biong 地球娱乐室》似乎特别漂亮，节目里的装扮多走度假休闲风格，搭配清爽的淡妆，底子本来就很好的她看起来又更美了，和较浓的舞台妆相比，更显得清新自然，有人还说这样的她超可爱，光看著都被治愈，确实有干净的独特魅力！

另外还有人说安俞真眉眼之间似乎也有点帅气？仔细看还真的带点英气，挺有古代侠女的感觉～虽然她年纪小，个性却很稳重，果然是在团体里担任队长的料！有网友说自己的妈妈超爱她，看来粉丝遍布各年龄层了XD

俞真在《Biong Biong 地球娱乐室》不知圈了多少新粉，个性开朗大方又搞笑，能可靠的带路、破关，偶尔也会和姐姐们撒娇，难怪大家都好宠她～在节目上她的综艺感也是发挥得淋漓尽致XD

有人表示本来完全不认识她，是因为节目上可爱的性格而大入坑。无论俞真的风格是漂亮还是帅气，她都驾驭的超好，是各方面都超有魅力的Ace啊～



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