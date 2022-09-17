还记得徐玄振是爱豆出身吗～时隔21年再唱出道曲超害羞，还献唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

欧腻太可爱啦！看起来是紫雨林粉丝呢，大推欧腻版本的〈二十五，二十一〉～

主演《又，吴海英》、《浪漫医生金师傅》等热门电视剧的演技派女演员徐玄振，最早是以爱豆身分於演艺圈出道，有人还记得吗？近日她就在经纪公司YouTube频道再唱出道曲。



徐玄振高中时期就在SM娱乐当练习生，与朴在英（朴喜美）、金宝美、裴俞美共四人2001年年底以女团M.I.L.K.出道，当时M.I.L.K.曾被视为「S.E.S.第二」，不过2003年就因成员裴俞美的退出而宣告解散，短短1年时间可谓昙花一现。



另外还有传闻徐玄振曾是少女时代预备成员，但无论先前的际遇如何，徐玄振现在是一线演技派演员毋庸置疑，演出的电视剧《又，吴海英》、《一起吃饭吧2》、《浪漫医生金师傅》、《爱上变身情人》、《为何是吴秀才》……全都是高人气之作。2001年她也靠著《又，吴海英》自身精湛演技拿下百想艺术大赏电视部门影后奖座。



本月上旬，徐玄振经纪公司MANAGEMENT SOOP释出了一支影片，即徐玄振的「歌谣SOOP 10 KTV」热唱PART.2。徐玄振今年2月就唱过一次，该影片木目前已累计233万人次观看，她这次演唱前就小小抱怨是「被骗进来的」，因为胡乱答应原影片破200万就再拍第二部，才有这新一支影片。



徐玄振选了网友敲网的歌曲，从出道曲M.I.L.K.的〈Come to Me〉开唱，MV一播出便备感害羞数度笑场，直呼「真不像话」也感叹自己「当时真的很漂亮」，最后自行切歌……XD



徐玄振演唱所有歌单如下：

1. M.I.L.K.〈Come to Me〉

2. 白娥娟〈早知道就别这样了〉

3. 徐玄振〈落花〉（《你是我的春天》OST）

4. 徐玄振〈Grip!〉（韩文版《犬夜叉》OST）

5. IU〈夜信〉

6. Tablo 〈雨伞〉

7. 紫雨林〈我是粉丝〉

8. 紫雨林〈破爱〉

9. 徐玄振〈Grip!〉（韩文版《犬夜叉》OST）Again



（欧腻最后还「眼神死」的道歉呢，说自己没练习、真的是当KTV在唱，并说自己会好好演戏的XD）



也不妨回顾徐玄振的首次「歌谣SOOP 10 KTV」挑战，歌单：

1. 紫雨林〈二十五，二十一〉（《二十五，二十一》插曲）

2. 金伦我（紫雨林）〈墙〉

3. 李仙姬〈若翻开回忆的页面〉



还有M.I.L.K.〈Come to Me〉MV与当年打歌舞台！





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