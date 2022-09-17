还记得徐玄振是爱豆出身吗～时隔21年再唱出道曲超害羞，还献唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

还记得徐玄振是爱豆出身吗～时隔21年再唱出道曲超害羞，还献唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

明星   2022年9月17日   星期六13:50   草莓  

（封面图源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截图、YouTube@SMTOWN截图）

欧腻太可爱啦！看起来是紫雨林粉丝呢，大推欧腻版本的〈二十五，二十一〉～

主演《又，吴海英》、《浪漫医生金师傅》等热门电视剧的演技派女演员徐玄振，最早是以爱豆身分於演艺圈出道，有人还记得吗？近日她就在经纪公司YouTube频道再唱出道曲。

徐玄振高中时期就在SM娱乐当练习生，与朴在英（朴喜美）、金宝美、裴俞美共四人2001年年底以女团M.I.L.K.出道，当时M.I.L.K.曾被视为「S.E.S.第二」，不过2003年就因成员裴俞美的退出而宣告解散，短短1年时间可谓昙花一现。
（图源：YouTube@SMTOWN截图）

另外还有传闻徐玄振曾是少女时代预备成员，但无论先前的际遇如何，徐玄振现在是一线演技派演员毋庸置疑，演出的电视剧《又，吴海英》、《一起吃饭吧2》、《浪漫医生金师傅》、《爱上变身情人》、《为何是吴秀才》……全都是高人气之作。2001年她也靠著《又，吴海英》自身精湛演技拿下百想艺术大赏电视部门影后奖座。
（图源：tvN《又，吴海英》剧照）（图源：SBS《浪漫医生金师傅》剧照）

本月上旬，徐玄振经纪公司MANAGEMENT SOOP释出了一支影片，即徐玄振的「歌谣SOOP 10 KTV」热唱PART.2。徐玄振今年2月就唱过一次，该影片木目前已累计233万人次观看，她这次演唱前就小小抱怨是「被骗进来的」，因为胡乱答应原影片破200万就再拍第二部，才有这新一支影片。
（图源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截图）

徐玄振选了网友敲网的歌曲，从出道曲M.I.L.K.的〈Come to Me〉开唱，MV一播出便备感害羞数度笑场，直呼「真不像话」也感叹自己「当时真的很漂亮」，最后自行切歌……XD
（图源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截图）

徐玄振演唱所有歌单如下：
1. M.I.L.K.〈Come to Me〉
2. 白娥娟〈早知道就别这样了〉
3. 徐玄振〈落花〉（《你是我的春天》OST）
4. 徐玄振〈Grip!〉（韩文版《犬夜叉》OST）
5. IU〈夜信〉
6. Tablo 〈雨伞〉
7. 紫雨林〈我是粉丝〉
8. 紫雨林〈破爱〉
9. 徐玄振〈Grip!〉（韩文版《犬夜叉》OST）Again

（欧腻最后还「眼神死」的道歉呢，说自己没练习、真的是当KTV在唱，并说自己会好好演戏的XD）
（图源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截图）

也不妨回顾徐玄振的首次「歌谣SOOP 10 KTV」挑战，歌单：
1. 紫雨林〈二十五，二十一〉（《二十五，二十一》插曲）
2. 金伦我（紫雨林）〈墙〉
3. 李仙姬〈若翻开回忆的页面〉

还有M.I.L.K.〈Come to Me〉MV与当年打歌舞台！

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