《机医》曹政奭、郑敬淏、金大明、田美都送咖啡车给「忙内」柳演锡！官方 IG 还更新五人最新合照

近日，《机智医生生活》的「99s」曹政奭、郑敬淏、金大明、田美都为正在拍摄新剧《爱情的理解》的「忙内」柳演锡送上应援咖啡车。

咖啡车的横幅写著「我们忙内演锡就拜托大家了，演锡的姊姊和哥哥们敬上」、「所有演员、工作人员们，请享用甜甜的咖啡和冰淇淋，今天也要加油哦！99s 敬上」、「演锡啊～多吃一点」等。五人的感情真的太好了，只要有人有新作品或是活动，都会为彼此送上应援啊～！

구구즈가 유연석 현장에 커피차 보냈네



오늘도 화이팅하세용가리<< 누구 멘트냐고ㅠㅋㅋ pic.twitter.com/AruRJPpDD9 — (@pa1lette) September 16, 2022

此外，《机智医生生活》还更新了他们的近况照，并写下：「已经一年了，99s 的近况，想念各位，不是在玩，不要忘记机医。」原来...五人帮又一起去露营了吗？这也让粉丝纷纷留言：「晕 已经一年了」、「最近在看重播」、「请拍第三季」、「永远不会忘记」、「我的人生电视剧」等等。

而《爱情的理解》由柳演锡、文佳煐、郑家蓝、琴世禄主演，改编自李赫镇创作的同名长篇小说，讲述即将迎来创立99周年的国家银行为背景，是部恋爱痴情黑色幽默作品，预计在今年下半年播出。



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