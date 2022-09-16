【分集剧情】《说出你的愿望》昏迷多年的病患已经醒来，知晓这秘密的只有侨莱一人（ep.12）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第12集里侨莱遇到处境和自己相似的患者家属，403病房的患者也逐渐苏醒。

*以下内容包含《说出你的愿望》第12集关键剧情！



阿婆的花盆

侨莱去木浦时医院收治了一位昏迷不醒的阿婆，陪同家属只有两个年幼的小孩。 侨莱得知如果阿婆去世的话小孩就会变成孤儿，所以格外关心照顾。 小孩们说阿婆最喜欢家里的植物，但回到家才发现几乎全部枯死了，侨莱於是建议画下它们健康美丽的模样带到阿婆病房。



医院出现两个自称是小孩亲戚、说要收养的年轻人，侨莱看到他们的刺青和浓妆，有种不好的感觉。



403患者的记忆

403患者失去记忆，请侨莱暂时对他醒来的事保密。 侨莱听说他是大恶人，但眼前这个满头乱发的人会照顾一只小蜗牛、会因为思念儿子而忏悔哭泣，看起来竟没有很坏。 侨莱觉得他也许是因受伤导致性情大变，好心地希望他尽快找回记忆、离开医院。



侨莱发现藏在车里的钱袋不见了，疑心是403患者偷走。 查看患者物品时，侨莱在皮夹里看到一张父亲抱著小孩的照片，背面写著「我和儿子尹侨莱」。 侨莱意识到他就是亲生父亲尹基春，顿时泪流满面。



下集预告里，锡俊决定帮俊京实现心愿、点燃打火机。 侨莱恶狠狠看著尹基春：「不准叫我名字，可恶！」 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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