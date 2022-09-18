真的超宠粉♥IU演唱会又为所有粉丝准备坐垫！观众超强大：金秀贤、BTS柾国、TWICE志效＆定延等人到场！

IU 在17日、18日於首尔奥林匹克主竞技场举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》，这也是她时隔3年再次举行线下演唱会。

而 IU 在2018年举行演唱会时，由於当时首尔的温度只有6度，她的妈妈怕粉丝的屁股会疼又凉，私费制作坐垫放在所有的座位席上，且演唱会结束是可以带走的，「超暖的逆应援」当时在网路上引发热议。之后，IU 每次的演唱会都会准备坐垫给粉丝，这次当然也不例外，是薄荷绿色的坐垫（每次的颜色都会不同）～

아이유 콘서트에 가면 저렇게 푹신푹신한 방석에 앉아 노래를 들을 수 있다고 한다.

힘지어 기념품으로 가져가도 된다고...



아이유 하고싶은거 다 해pic.twitter.com/kDyP0Xflnu — ⚖️ 천칭 (@ch__1020) September 17, 2022

当天，更有不少明星们出席了演唱会，像是每场必到的好姐妹刘寅娜、金秀贤、平时以 IU 粉丝闻名的 BTS 防弹少年团柾国、TWICE 志效＆定延、2AM 任瑟雍、VIVIZ Umji 、TXT 秀彬＆杋圭、Golden Child 周灿、歌手 Rothy、姜知英、权恩妃、朴率美等。



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