又有「多男围绕著一女」的青春爱情剧！辛睿恩、厉云、姜勋、郑干柱四位大势演员共谱《花书生热恋史》

这个阵容大家怎么看～辛睿恩、厉云、姜勋这三位戏约超多的！而郑干柱又要和「端午」对戏了！

SBS已著手2023年电视剧企划，最新消息将推出古装剧《花书生热恋史》（꽃선비 열애사），由四位大势演员辛睿恩、厉云、姜勋与郑干柱携手演出。



《花书生热恋史》背景是朝鲜时代，聚焦在朝鲜时代版共生屋（Share House）客栈「梨花园」（이화원暂译）的老板，以及怀有秘密入住的花书生三人帮，这四位青年的罗曼史，题材不仅止於古装与爱情，还有悬疑。

辛睿恩今年演出的作品相当多，除了在《柔美的细胞小将2》扮演「多恩」，她还演出韩版《不能说的秘密》，更连续接演《The Glory》与《第三人称复仇》，如今再加《花书生热恋史》，邀约相当热烈。



辛睿恩将在《花书生热恋史》扮演含著金汤匙出身的小女儿，不过一夕间成为一家之主，成为替书生们准备住宿服务的「梨花园」客栈主人「尹端午」，是个处处为生计而著想，可爱且自信的成长型人物。



去年底主演人气剧集《成年实习生》小有名气的厉云，在《读取恶心的人们》扮演「宇宙宙」后，陆续传出接演《没出息的历史》与《借来的身体》，而《花书生热恋史》不仅是他首次挑战古装剧，也是他的第一部第一男主角（男一）作品！



厉云饰演「姜山」，外表有著领袖风范，内在有著温暖。姜山虽然习惯独处，但入住梨花园后与客栈主人尹端午、花书生金时阅及郑柳河变得熟识。



以《衣袖红镶边》「洪德老」爆红后接演了韩版《想见你》，目前正在《小女子》饰演「河钟浩」的姜勋，将扮演帅气又平易近人的魅力角色「金时阅」，是个爱玩又爱耍小聪明的典型少爷，不过非常路见不平、无所畏惧。他在梨花园经常和端午斗嘴，还会提供她恋爱谘询，两人成为了好朋友。



郑干柱继《意外发现的一天》又接演了「女主角名为『端午』」的戏，一样是三男围绕著一女的戏码。在《花书生热恋史》里，郑干柱扮演出生贵族家门的书生「郑柳河」，但从小备受父母冷落，不过也造就了他善於观察他人脸色的细腻性格。他为了准备科举而留宿於梨花园，受到了尹端午相当多的安慰。



而制作团队也可以说是「收视保证」，编剧为《岬童夷》《Royal Family》（豪门之路）权音美，导演为《公主的男人》《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》金政珉。SBS官方称辛睿恩、厉云、姜勋与郑干柱是「四位清新大势演员」，敬请观众期待他们诠释的，「透过文字学习爱情的梨花园主人」与「朝鲜版F3花书生」之间的青春古装剧。

《花书生热恋史》有望接档《消防局旁的警察局》作为SBS金土剧播出，明年上半年首播。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻