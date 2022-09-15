【分集剧情】《说出你的愿望》俊京的委托令人毛骨悚然，403病患竟和侨莱有惊人关联！（ep.11）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第11集里精灵团队帮宋先生实现心愿，侨莱得知原委后竟大为光火。

*以下内容包含《说出你的愿望》第11集关键剧情！



迟到46年的道歉

宋先生希望在离开前见一个人，泰植、侨莱和妍珠开车载他大老远去木浦，才发现这个人已经过世。 宋先生年少时迫於警察压力作了伪证，令一个无辜的孤儿被污蔑成杀人犯、坐牢22年。 如今他罹患喉癌，只能借泰植的声音对坟墓说出迟来的抱歉。

侨莱似乎是感到了同为孤儿的无助、被浪费人生的痛苦，对宋先生当年的行为十分气愤，甚至后悔帮这样的人实现心愿。



403患者的另一重身份

泰植年轻时开餐厅颇为成功，贷款开分店时结识了放高利贷的尹基春。 尹基春以一起做生意的名义带他走上歪路，泰植一时被贪欲蒙住双眼，让妻儿叫计程车回家、自己则去跟尹喝酒，不料妻儿因此被卡车撞倒。



幡然醒悟的泰植去尹家理论，对方竟撇清责任、反过来训斥泰植，这时泰植瞥见躲在房间里的小男孩。 原来，曾经大闹临终关怀医院、被泰植重伤昏迷的403号病房患者，就是侨莱的亲生父亲。

夜晚侨莱不情愿地去403病房照护患者，被突然醒来的患者吓得跑出房间，竟在走廊看到童年那个满身伤痕的自己！



俊京的委托

妍珠建议侨莱看望俊京，但侨莱宁可一直提心吊胆地度日也不想回到她身边。 俊京发现锡俊喜欢自己，给了他一个吻和一个委托：「背著尹侨莱跟我，杀了我们。」



下集预告里，尹基春让侨莱不要告诉别人他已醒来。 妍珠略显浮夸地勾引侨莱：「你想进来吃点即食面吗？」 俊京第一次露出温柔笑容、说「谢谢」，锡俊则坐在车里独自痛哭，让人也很好奇这两人的发展。 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。

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