9月30日在台上映《行动代号：狼狩猎》徐仁国＋庭沼珉大萤幕再合体、与导演及张东润共同出席多伦多影展

硬汉动作电影《行动代号：狼狩猎》即将於9月30日在台上映，而该电影作品也受邀於第47届多伦多国际电影节首度公开，导演金洪善与主要演员徐仁国及庭沼玟（庭沼珉）、张东润也先后出境飞往活动地点多伦多。

日前才出发的主演徐仁国与庭沼玟也对於能够参加海外电影节活动表达了兴奋的感想。在《行动代号：狼狩猎》中饰演一级罪犯「宗斗」的徐仁国从预告中看起来相当暴力强硬，他表示能参与本届多伦多影展感到相当开心，这也是他第一次参与该盛事，觉得在当地能够见到许多国家的优秀作品、演员与导演们，应该可藉此机会学习到很多。



而在《行动代号：狼狩猎》中饰演一位负责护送这些罪犯的刑警「多妍」的庭沼玟则表示，能够受到这么知名的多伦多影展的邀请，让她感到十分荣幸，代表其他一同辛苦进行拍摄的演员参与这次盛会的她，会带著自己对《行动代号：狼狩猎》的喜爱与责任感好好参与的。



另一位主演张东润在片中饰演一位必须回到韩国的罪犯「道日」，他预计将於15日飞往多伦多。张东润表示光是在拍摄时就已度过了一段开心的时光，对於能够有机会参与海外影展更是觉得相当感激，希望海外与国内的观众们都能同样喜爱这部作品，带给导演与全制作团队幸福的时光。



《行动代号：狼狩猎》将於第47届多伦多电影节上首度公开，将带给大家前所未见的特别动作场面，以及超乎想像的故事情节展开，是值得大家期待的作品。《行动代号：狼狩猎》描述一群罪大恶极的罪犯们将透过舰艇从太平洋被移送到韩国，过程中将发生的特别故事。由徐仁国、庭沼玟、张东润、成东镒、朴浩山、高昌锡、张英南等共同演出。台湾将於9月30日上映。



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