《依法相爱吧》李世荣怕花巧自爆一衫走天涯；李升基闻「撕漫男」不敢当：车银优才是啦！

秋意渐浓，正是恋爱好时节！由「国民女婿」李升基和「新一代韩剧女王」李世荣领军的年度心动韩剧《依法相爱吧》收视高开，誓要在今个秋天拨动你的心弦！

早前原著作者力赞该剧的演员阵容近乎完美，剧集开播后「双李」也获粉丝认证颜值满分，堪称最贴近漫画的选角！



浪漫喜剧《依法相爱吧》早於今年四月开拍，经历接近半年的拍摄后，「李李CP」不但养出好默契，还不时互相称赞、炒热现场气氛！近日二人在开播特辑上谈到本人与角色的相似之处，李世荣随即大赞「零负评」李升基与「金正浩」一样完美：「从你出道开始、到现在的丰功伟绩，太令人尊敬，真的太完美了！在我看来，最不像现实中会出现的完美男人，就是李升基前辈。（时隔多年）在片场拍摄时，他依然会让我觉得自在又值得可靠。」



李升基闻言却自认外貌不如「正浩」，还点名好友车银优才是名符其实的「撕漫男」：「这就是网漫的盲点，（外貌）都是脱离现实的人物！能称得上那样的人，应该只有车银优和姜栋元前辈吧。」



剧中金宥利热爱时尚，除了经常以华丽夸张的服饰示人，还钟情豹纹、蛇纹和斑马纹等动物纹路，令李世荣头痛不已，全因私下的她常常「一衫走天涯」：「我喜欢单色系，平日都穿制服到拍摄现场。（甚么是制服？）就是运动裤和常穿的上衣，我每天都会穿同一件衣服，只有休息日才会洗。」果然时尚并不在於衣著，而是颜值！



出道十八年的李升基演活无数经典人物，原来他一直渴望接演法律相关角色，今次可谓一圆心愿！他亦笑指「正浩」有别以往演出：「他是我演过最聪明的角色，是一个过目不忘的『怪物天才』！这是一部集浪漫、喜剧、法律，再加上一点悬疑的剧集，我认为这部电视剧的最大亮点，就是浪漫和人性化，它会让人胸口暖暖的；剧中会有不同的插曲，希望各位能够看得开心。」



Viu Original原创浪漫韩剧《依法相爱吧》讲述人称「怪物天才」的前检察官、现任大楼房东金正浩（李升基饰）和十七年知己、四次元律师金宥利（李世荣饰）在法律事务所兼咖啡厅「Law Cafe」里朝夕相处，由此展开一场甜蜜爆表的法律界罗曼史，剧集逢星期一二晚上在「黄Viu煲剧平台」上架！



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