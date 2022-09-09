【分集剧情】《说出你的愿望》403房身份终於揭晓！泰植与老友重聚，坦然面对羞愧过往（ep.10）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第10集里泰植忙著帮别人实现心愿，而他自己的身体也快要走到极限。

*以下内容包含《说出你的愿望》第10集关键剧情！



泰植的故事

泰植从小十分勤劳也很他们，有一班很好的朋友，但成家后交友不慎、差点跟著骗子做非法行当，对老友们也嗤之以鼻。 醒悟自己的错误后，泰植内心备受折磨，度过了一段流浪街头的生活。

如今为了帮患者找到某位PD，泰植联系到现在已经是台长的老友。 面对老友们的奚落，泰植虚心接受、诚恳道歉，终於让多年来的裂痕得以修补。



就像父亲与儿子

泰植当年从侨莱家出来时忘记穿鞋，是小侨莱光著脚偷跑出来帮他送鞋。 泰植看著伤痕累累的小侨莱，嘱咐他如果无法忍受就逃跑吧。 经过这些天的相处，泰植认为侨莱和穷凶极恶的父亲一点都不像，心中只有温暖和善良。

泰植要出席重要场合时，侨莱帮他借来西装和皮鞋、亲手打领带，晚上还贴心地开车去接他、让他在老友面前有面子。 泰植看著侨莱，一瞬间觉得他们就像是真的父子。



403房患者

带泰植走上歪路的骗子曾来医院大闹，泰植似乎在纠缠中差点杀死对方。 尹班长不希望泰植变成杀人犯，拜托妍珠一定要救活骗子。 多年过去，妍珠也不知道自己的选择是否正确：如果骗子死了，善良的泰植就变成加害者、一生作恶的骗子反而变成受害者; 但瞒著泰植让骗子活下来，真的对吗？



下集预告里，黄次勇看著熟睡的老婆，想要到此为止; 俊京发现锡俊喜欢她。 侨莱背著委托人走上长长的台阶，但似乎还是晚了一步。《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。

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