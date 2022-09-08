[分集剧情]《依法相爱吧》李升基对前女友「相见不如怀念」仍暗恋她！屋顶成功救援李世荣超心动（EP2）

[有雷]《依法相爱吧》李世荣的Law Café还没正式开幕就迎来第一位谘询客户，事事勇往直前的她，让前男友房东李升基只能碎念担心不已。李升基把原本的恋情转为独自暗恋，而造成他离开法界甚至父子反目的事件，也是李世荣失去至亲的痛，他正在秘密调查什么内容呢？

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《依法相爱吧》浑身上下充满正义的金宥利（李世荣饰）辞去公费律师职位而开设法律谘询咖啡厅，而前男友兼房东的金正浩（李升基饰）虽然嘴上刻薄，但心中却埋藏著对她的深深爱意，17年来从未改变，但金正浩却觉得两人不再见面更能维持这样的感觉，一见面很可能马上一触即发大吵。於是他选择继续暗恋宥利。



宥利总觉得咖啡厅传来怪声，怀疑闹鬼，没想到夜间真的闯入一位怪客，正浩前来保护她而与入侵者发生扭打，原来他是因楼上噪音所苦而长期失眠的邻居，积极抗议也无法解决问题，於是他想进行法律谘询。宥利开始访查周围住户，发现其实大家也都为此噪音问题所苦，却因为他们并不知道是由哪一家所制造出的噪音而求助无门。



宥利灵机一动认为应该求偿当年的建商，偷工减料而造成住户生活品质下降，被噪音所折磨。但这家建商都韩建设，也是导致她的父亲被冤枉为工作时酗酒造成失误送命的始作俑者，而李升基认为自己的父亲似乎也在协助都韩建设的恶行，不相信父亲的解释，因此父子失和，他也离开了检察官的职场，离开了金宥利。但从他家中整理的线索看来，正浩自己正在秘密调查著都韩集团的所有相关事件。



宥利告知谘询者其实他的楼上是空屋，找不出噪音的始作俑者令他万念俱灰，站上了屋顶想要轻生。正浩不等宥利抵达而先上楼劝说，当谘询者觉得不被了解时，金正浩精准说出了他纪录的所有噪音发生时间与型态，表达了想与他并肩作战提告建商的决心，引用了宥利曾对他说过的「越是愤怒的时候，越该搞清楚发怒的对象是谁」，成功劝说了谘询者重燃希望，而在一旁的宥利听了更是被撩到心动不已！



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