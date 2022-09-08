润娥谈与李俊昊合作新剧《King the Land》！「不是2PM和少女时代，而是以演员相遇，感觉非常有意义」

新剧《King the Land》是一部爱情喜剧，无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主角「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主「千沙朗」相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。「King the Land」是指剧中所有酒店经营者的梦想、VVIP贵宾室。

而润娥目前正在《King the Land》的角色做增重准备，谈到与李俊昊的合作，她表示：「感触颇深去年担任《歌谣大祭典》MC的时候也感受到了，从歌手活动开始到演员活动独立爲止，所经历的时间都差不多，也有很多共鸣。应该说一个人走得很好，但再次见面更加欣慰和开心吗？ 有这样的部分。」



润娥还补充说道：「因爲是深受观众喜爱的演员，所以能够这样一起出演作品，感觉很新鲜，也很期待。不是作爲2PM和少女时代，而是作爲李俊昊和林润娥相遇，感觉会是非常有意义和心情好的作品，请多多期待。」



润娥今年的作品就有《黑话律师》和电影《机密同盟2》，作为演员她也开始慢慢享受这过程，她说：「在过程中，我觉得自己有成长的地方，也有变好的地方。这样结果出来后，听到观看的人的后记时最有趣，成就感也最多。结果好固然好，但是过程中会思考成长的一部分是什么。」



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