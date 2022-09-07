不是说好「没有爱情」吗？ 《月火金水木土》朴敏英与假结婚客户分享日常，铁壁的她突然感到心动！

一直强调「只提供假结婚服务、不付出感情」的她，却在面对高庚杓和金宰永时，出现了陷入爱情的徵兆！

tvN新剧《月水金火木土》今天公开第4版预告，朴敏英饰演的契约结婚专家崔尚恩自信满满地说：「我只和您结婚，没有爱情。」



崔尚恩发现很多人虽然单身，但是有些时刻需要以有伴侣的身份露面，因此提供独特的契约结婚服务。 她有两位固定客户，一个是周一、三、五的「丈夫」郑智镐（高庚杓 饰），连续5年合作却从不透露个人信息，十分神秘; 另一个是周二、四、六的「丈夫」姜海镇（金宰永 饰），不仅是财阀家小儿子，也是炙手可热的韩流明星。

崔尚恩每隔一天在这两个男人之间往返，刚开始还十分坚定地强调「没有爱情」，但当周四的她依偎在姜海镇身边时：



周五和郑智镐一起在家里洗碗、突然对视时：



尚恩的语气逐渐模糊不清：「爱情... 不要吗？ 爱情... 嗯...」似乎逐渐假戏真做，不知不觉陷入了爱河。



两个男人也为尚恩展开对立。 郑智镐撞见姜海镇和尚恩依偎在一起时眼神变得复杂，还故意当著海镇的面说：「老婆，我饿了。」 尚恩被「老婆」二字勾走了魂，和智镐一起离开时，脸上浮现出内心暗喜的痴笑！（第一局：智镐胜！XD）



《月水金火木土》将在9月21日开播，太期待三位演员的精彩互动啦！



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