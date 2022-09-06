李世荣＋李升基《依法相爱吧》开播成绩优！导演：「李升基与角色相似度300％！李世荣也有150％！」

9月5日已开播的KBS2新电视剧《依法相爱吧》同日稍早也举办了制作发表会，主要演员李升基、李世荣、金南熙、金瑟琪、吴东民、张慧珍等也都共同出席现场。

李世荣以前作《衣袖红镶边》广受观众们的喜爱，再推出时装新作品《依法相爱吧》，李世荣从小演戏至今经验早已相当丰富，对於电视剧中所想要传达的讯息、角色、剧中的趣味点，也总是专注尽力做到最好。她表示在拍摄《依法相爱吧》时参杂了一点点大家没见过的真实李世荣的小习惯以及有点疯疯的特质，剧情也相当有趣。



当日导演被问到选角的条件，她表示首先当然是看演技，一定是选演技好的演员，第二条件看的是人性，最重要的是谁能够表达出人们喜欢的东西，导演还说李升基与这个角色的相似度应该有300％，聊天的时候感觉懂的东西很多面向，常识丰富。而李世荣虽然说自己本人与角色不一样，但导演认为也有达到相似度150％，尤其疯疯癫癫很可爱的样子。



而相隔许久再度挑战浪漫爱情题材的李升基也表示，前部作品《Mouse窥探》属於比较特定的题材类型，拍起来比较辛苦，而这次《依法相爱吧》有著疗愈喜剧的要素，现场的气氛也相当愉悦，拍摄的时候没太多压力而相当开心进行，李升基也强调剧本相当优秀，除了主要故事外还有许多密密麻麻的场面，他身为观众也会有所期待。



《依法相爱吧》剧情描述检察官出身的房东金正浩（李升基饰）与他的新租客四次元律师金宥莉（李世荣饰）的法律罗曼史。9月5日首播第一集就有著全国平均7.1％的收视率起跑点，也是相当不错的开始。



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