中国网传翻拍《鬼怪》，中韩合资+邀请金恩淑当编剧，中韩网友都惊呆了：不要！！！

网传中国将翻拍《鬼怪》的消息冲上了新浪微博热搜，中韩两国网友都有话要说。

由孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜和陆星材联袂主演的《鬼怪》被无数韩剧迷看作「人生作」，每到冬季必定拿出来重温一番。日前中国内地媒体爆料，这部戏将被翻拍成中国版，由中国和韩国共同出资，甚至由原版韩剧的编剧金恩淑担继续担任编剧，新剧预计於12月末开拍，拍摄周期为75天，共36集，将在Netflix上独播。 同时还爆出角色设定，金侁、池恩倬、王黎、金善、柳德华、三神奶奶等重要角色和原版无区别，除此之外还有诸多小角色，目前为止尚未有任何主演的消息传出。





한국도깨비는 16부작인데...

중국도깨비는 뭔 36부작...

20화동안 뭘 더 하실건데여 https://t.co/XBiEigh7xr — 밍。。 (@mingdott) September 5, 2022

消息一曝光立马就在微博上引爆热议，内地网友踊跃留言，绝大部份都不赞成翻拍，表示：「不想看，可能不会灿烂，而是烂上加烂」、「翻拍剧就没有一部能看的」、「文化背景不同，氛围不同，拍不出来韩剧的效果」、「 我们有那么多好的小说可以改编，为什么偏偏要翻拍韩剧」等。 而相关消息也传回了韩国，引起韩国网民的讨论，众人表示：「哦，这次不是抄袭，麻烦不要毁了这部剧」、「呵呵，看看能拍出多么土俗的剧，太搞笑了」等。



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