9月9日众所瞩目《毒枭圣徒》即将公开！满满是《北风》《阴橱》尹钟彬导演个人风格

由《北风》《阴橱》尹钟彬导演自行编剧并执导，首度挑战Netflix系列剧集即将呈现的《毒枭圣徒》，共有6集，超强卡司已经令本剧尚未播出就令全球观众们期待不已。

《毒枭圣徒》剧情描述在南美的国家苏利南，掌握当地极大权力而无恶不作的毒枭，以及背上了毒品借贷罪名的平凡企业人，接受了国情院的秘密任务并展开一连串惊险故事。由演员河正宇与尹钟彬导演再度合作，卡司更包含黄晸珉、朴海秀、赵宇镇、柳演锡、张震等，观众们也相当期待。

《毒枭圣徒》在9月9日即将全篇公开，全长六集每集约一小时长度，也是电影导演尹钟彬首度以电视剧形式与观众们见面，除了展现他所擅长的电影运用的视觉效果与速度感，也必须配合以电视剧的展开方式来呈现这个故事。一家之主姜仁九（河正宇饰）为了生意而来到苏利南，将展开与隐藏身分的毒品教父全耀焕（黄晸珉饰）的刺激对决。



当然不仅仅是这两人的故事，所有的登场人物都将受到怀疑，虽是国情院要员但是在全耀焕面前却以假身份「尚南哥」出现的崔昌浩（朴海秀饰），为了捉住全耀焕而打算与姜仁九合作，而全耀焕组织中的边基泰（赵宇镇饰）以及律师David（柳演锡饰）也不容小觑，还有中国组织的头头陈镇（张震饰）也为了扩张自己的势力加入战局。他们之间不可预测的心理战除了紧张也将带给观众们更多趣味。

被称为犯罪大师的尹钟彬导演，在动作戏码上更是备受期待，虽然《毒枭圣徒》是以真实事件为基础，但经过尹钟彬导演的编剧与执导后将诞生成全新故事，混合了更多原本真实事件中并未出现的元素，使整体剧情更多元化。而河正宇将利用自己的小聪明穿梭在许多紧张状况之间，与黄晸珉的同台飙戏也是观众们期待的看点之一，想必能让观众们忍不住就一次追完六集。

尹钟彬导演在先前的访谈中就已提到在撰写剧本时，有种在玩「狼人杀」游戏的感觉，每个角色几乎都有双面性格，河正宇也提到每个角色的设定都相当立体，所遇到的状况也非常多，故事内容本身很有意思，期待观众们的喜爱。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻