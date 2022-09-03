爆红之后人就变了？安普贤被相识了十多年的旧友爆料：《梨泰院CLASS》之后他就断联+取消追踪IG了！

安普贤被旧友爆料走红之后就断联。

日前，KBS Cool广播节目《李起光的歌谣广场》邀请了柔道教练曺准浩，以及柔道选手曺准炫两兄弟做客，两人提到了高中同学安普贤。前段时间安普贤亮相tvN综艺节目《背包客》，吐槽选手时期因为柔道部的原因，每次洗衣服时自己都备受压力。节目中安普贤探访了母校-釜山体育高中，提到：「当时每层楼只有3台洗衣机，经常和曺准浩、曺准炫兄弟两打架。」三人国小、高中都是同学，是相识多年的老友。



曺准浩在节目里透露：「一起读釜山体高的时候关系非常好，但《梨泰院CLASS》之后就再也没有联系过，号码都换了。」说起时满脸的惋惜神情，接著又隔著电视喊话：「现在轮到你请我喝酒了吧，你当年低谷的时候，我用奥运会奖牌的奖金请你喝了很多顿酒啊，现在是你该回请的时候了，我们真的很累，等你的回覆。」此外，曺准浩还爆料安普贤连IG都取消了关注，吐槽「普贤啊，你取关的时候我真的很伤心。 」 相关内容播出后，一度在韩网上引起热议，震惊了不少网友。



安普贤在国中、高中时期作为拳击选手活动，甚至参加过全国大赛，是当时赛场上的新星。 2007年，安普贤选择放弃拳击运动成为模特。 2014年，他出演了电视剧《黄金交叉》，正式进入演艺圈。 之后陆续出演了《最佳恋人》、《太阳的后裔》、《My Only Love Song》、《她的私生活》等。 2020年，安普贤参演了漫改剧《梨泰院Class》，首次挑战反派角色，因出色演技受到观众好评，也让他的演艺事业创下巅峰。

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