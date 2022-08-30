珉豪呀，你可是SHINee成员喔～温流＆Key一脸懵跟背影超落寞！网民：不，他是少女时代的一员XD

珉豪呀，你怎么忘了温流和Key呢？

SM娱乐的旗下歌手时隔3年在日本重启家族演唱会，安七炫、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代成员太妍、孝渊、SHINee成员温流、KEY、珉豪、EXO成员SUHO、CHEN、KAI、Red Velvet、NCT、aespa、Raiden、GINJO等SM娱乐所属艺人不仅带来了各自的精彩演出，还展现了多彩的合作表演，演唱会从开场的第一秒起热翻，现场气氛High到爆。



作为SM娱乐领军人的李秀满也亲赴现场观看演出，原以为李老师是一位严肃的老人，没想到台下却和年轻的艺人们打成一片，看到EXO的SUHO、KAI就招手、搂住肩膀合影，SHINee珉豪此时也被叫了过来，李老师满脸笑容，看到旗下艺人这么受欢迎，很难不欣慰吧。只是李老师啊，温流和Key就站在你身后，默默看著你哦！还有珉豪，你怎么突然就变成了EXO呢？ （师兄弟们关系非常好，大家不要乱猜哦！！！！）



수호 민호 이수만 그리고 카이.

에스엠 우리 카이가 애교짱으로 찍은사진 꼭 풀어주세요~ pic.twitter.com/AF1O4Q6QLu — 망고 (@bxxr_omk) August 28, 2022

哈哈哈哈哈哈，相关场景很快就在网路上传播开来，引来大批粉丝的留言，大家表示：「哈哈哈哈，温流和Key的背影好落寞」、「你们都记错了，珉豪明明是少女时代成员啊」、「珉豪才当上少时成员多久啊，这么快就变成EXO了吗」、「温流和Key太搞笑了，应该一起拍啊」、「温流和Key默默走开的样子太可爱了」等。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻