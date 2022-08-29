[分集剧情]《黑话律师》被画面骗了！Big Mouse真面目仍然成谜！润娥当监狱护士冒险参与李钟硕计画（EP10）

[有雷]《黑话律师》在上一集一度出现了金柱宪与一堆金条同框的剧情，让大家认为猜测已久的Big Mouse终於浮上台面，其实不然。李钟硕仍以自己的方式逼Big Mouse现身，典狱长想谎称自己就是Big Mouse也秒被识破！润娥从医院辞职应徵监狱护士成功，就近参与李钟硕计画。市长夫人玉子妍遭下药发生交通事故！难道是Big Mouse所为？

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《黑话律师》剧情错综复杂，朴昌浩（李钟硕饰）在指定时间逼Big Mouse前来教堂会面，出现的却是典狱长。典狱长虽自称在狱中提供真实名单与毒杀某些犯人的行为均是他所为，还秀出手臂内侧的图案纹身，朴昌浩却一口咬定「你不是Big Mouse」，只因典狱长无法解读塔罗牌的真正意义。朴昌浩把两人对话录音档在审讯时交给了市长崔道河（金柱宪饰），并建议检察官以贪污罪嫌来调查典狱长。



玄院长（玉子妍饰）找来被判无罪的VIP三人组，并告知他们可能在理事会上被解职，不过三人认为有靠山，对玄院长软硬兼施。其中韩博士果然跟九川医院正在进行的试验有关，护理长传达了狱中人员开始发生异常事件的消息，询问是否需更换药物。但韩博士却说「那是徐教授的处方」拒绝，而事实上他们三人的确换掉了徐教授的处方而担心被发现。



薇瑚（润娥饰）从九川医院离职后前往监狱应徵，危急状况下救回了发病的犯人，发挥急救护士功力而立即录取，她也直接与典狱长摊牌，表示知道他就是Big Mouse的左右手。面对丈夫朴昌浩的计画，她认为必须有人从监狱协助朴昌浩将囚犯们处理好的血液样本移转至狱外，朴昌浩虽然担心老婆处於高度危险中，却也说不过她。



典狱长因贪污嫌疑而被带走审讯，朴昌浩与高薇瑚则在一旁观察有没有任何囚犯露出特殊反应，很可能就是Big Mouse，不过并没有人有特别表现。市长推荐原本典狱长旁的跟班简秀哲接替他的位置，成为新典狱长。而原本的典狱长朴允甲也成了阶下囚。朴昌浩从原本的典狱长口中所获得的新情报，是Big Mouse挚爱的人因论文而送命。



玄院长如常下班开车回家，却跟朴昌浩在第一集时一样喝下了不明饮料，发生交通意外事故。市长接获消息后立即飞奔，如朴昌浩所说，这是Big Mouse开始对市长展开攻击？还是之前表示从此事件退出的孔之勋（杨庆元饰）对市长的报复？朴昌浩与薇瑚早已知道市长的行为不单纯，对他也有所保留（剧情暗示张慧珍并未出国），因此两人认为正在进行的计画能够钓出Big Mouse同时也能抓到市长！



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