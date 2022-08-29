《今日的网漫》温心不舍副总编跳槽，悟出：编辑是啦啦队、陪练员也是园艺师（EP.10）

接著下来具俊英的心结要怎么解开呢QQ

《今日的网漫》最新第10集，副总编石智亨（崔丹尼尔 饰）到底会不会跳槽终於有了明确解答，而卖关子好几集的具俊英（南润寿 饰）身边的女子是谁，也有了大略的答案。

石智亨收到YOUNGtoon延揽为总编辑的邀请，他思虑许久却一直没有做出决定。YOUNGtoon对他来说是很好的机会，但他也不舍Neon网漫，Neon网漫前身GINGERtoon可以说是他和总编辑张万哲（朴浩山 饰）一手打拼的。



温心缴交的「作业」为石智亨的去留给了关键建议。温心在Neon网漫5个月的时间，体悟到编辑是啦啦队、陪练员也是园艺师，他们替漫画家身边加油打气、陪著漫画家一同奔跑，也细心灌溉使其成长。石智亨最终婉拒YOUNGtoon，即便得知Neon网漫时日不多，只因Neon网漫是他亲手浇灌建出的花园。



此集另一个重点就是具俊英身边宛如幽灵的女子，她的身分背景总算揭晓。她是具爱莉，是具俊英的亲姐姐也是GINGERtoon编辑，从小和弟弟相依为命寄居舅舅篱下，在任职GINGERtoon编辑一段时间便离世。



无论是总编辑还是副总编都对具爱莉的死备感歉疚，预告中舅舅声称GINGERtoon不断诓骗具爱莉能转正职，疑似是过劳身亡。无法谅解总编辑的具俊英，选择大动作靠拢本部长（河道权 饰）。



▼第11集预告



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