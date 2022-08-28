姜泰伍面临入伍，网友们已经开始在担心他的经纪公司了！旗下仅3名演员，2名服役+1名即将服役

姜泰伍入伍之后，他的经纪公司要怎么办？

这两日韩网上出现了一篇标题为「所属演员都是军人的经纪公司」的文章，引发了广大网民们的关注。 原来是姜泰伍的东家-Man Of Creation。 这是一家中小型娱乐经纪公司，旗下只拥有三名演员，徐康俊、李泰焕和姜泰伍。



苦熬9年，一朝凭藉《非常律师禹英禑》中暖男「李浚浩」一角火遍韩剧圈的姜泰伍预计今年内入伍，而徐康俊和李泰焕目前正在服役中。 徐康俊去年11月入伍，截止到目前服役时间不足1年，李泰焕更是今年6月才开始履行国防义务，两人要到2023年5月和12月才能退伍。 随著姜泰伍入伍在即，不少民众开始担忧Man Of Creation到底要怎么坚持下去。 这篇帖子也引发了广大网民的讨论，大家留言表示：「全公司艺人只有3人，两名服役中，一人即将服役」、「等姜泰伍入伍之后，职员们是不是就可以休年假了」等。



从徐康俊和李泰焕陆续入伍之后，Man Of Creation官方SNS上就主推姜泰伍，不知道公司趁著他还在活动，有没有备足库存，等他入伍之后慢慢再通过SNS公开呢。

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