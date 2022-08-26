「春日暖阳」河允景谈《非常律师禹英禑》「秀敏CP」Loveline：观众们生气是因为父母心情

河允景对《非常律师禹英禑》中崔秀妍和权敏宇突如其来的爱情有话要说。

《非常律师禹英禑》完美落幕，除了主角「鲸鱼CP」受关注之外，女二号「春日暖阳」崔秀妍（河允景 饰）的LOVELINE也很吸睛，她与同事权敏宇（朱钟赫 饰）的粉红氛围另无数观众不满，觉得编剧是在强行组CP。 对此，河允景有自己的想法，她在采访中透露：「中期剧本出来的时候，编剧有提到，说权敏宇和崔秀妍会有一些暧昧，听完之后我并没有觉得跳戏或者人设崩塌。 我认为秀妍不那么完美才会有趣，她也有不足的地方，这方面很可能就是爱情。 权敏宇的刻画也是这样，会有缺点，不过我确实觉得秀妍喜欢敏宇的这个过程显得有些急促了。」



河允景继续说：「每个人都有不成熟、不足的一面，电视剧的题目叫《非常律师禹英禑》，我们所有人都是'奇怪的律师'，哪些是奇怪的，哪些不是奇怪的，想著这些制作了这部剧，虽然描写得更亲切一些可能比较容易说服观众，但我认为崔秀妍' 容（易）陷（入）爱（情）'的面貌反而更现实。 正是因为有了这个过程，秀妍才快速成长起来，不管和权敏宇的感情如何，这都算是秀妍的成长。 她察觉自己喜欢上权敏宇之后也否认过，对於观众来说这些剧情可能会显得很仓促。 喜欢上一个人没有理由，因为观众们太喜欢秀妍了，所以才觉得生气吧，有一种父母看女儿的感情在里面，不管女儿带谁回来，父母都觉得对方配不上自己的女儿，就是这种心情。」

河允景接连出演了《机智医生生活》和《非常律师禹英禑》这两部大热剧，展现了扎实的演技功底。人气逐步提升的她也接到了新剧《今生也请多指教》的邀约，饰演女二「尹貂媛」。



「春日暖阳」河允景，未来可期！！！

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