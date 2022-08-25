BTS V&BLACKPINK Jennie再曝同框照，这次是「家中约会」？

防弹少年团V和BLACKPINK Jennie连续三日爆出是绯闻，另无数人疑惑：你俩到底是不是情侣。

从第一天的沙龙约会照，到第二次两人相差一日飞往纽约，25日又有新照公开，接连三日的猛料，粉丝们直呼「受不了」。

最新曝光的同框照被韩媒称是「家中约会」，一对男女站在公寓走廊上对著镜子自拍，都穿著休闲裤和白T恤，一眼就能看出是CP LOOK。 看完照片的的广大网友推测两人正是V和Jennie，他们的恋爱绯闻又一次爆发了。



얘들아 뷔 제니 또 떴어..... pic.twitter.com/ZgBOmxeCjd — 팬바라기 (@fanbaragii) August 24, 2022

随后双方粉丝又找出各类证据证明该张照片系合成，但一连三日的「恋爱说」也让粉丝们疲惫，更让「非粉们」认定两人的确在交往。 对於最新的同框照，YG娱乐和HYBE娱乐尚未做出任何回应，此前YG也只是对「相差一天飞往纽约」的消息做出了解释，称「是BLACKPINK的既定行程」。

此时此刻，无数网民都在呼唤：D社什么时候下场？！

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