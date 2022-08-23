真的超宠粉！即使行程繁忙、还要赶去录制《人歌》，少女时代在《SMTOWN》演唱会依旧待到最后！

近日，在韩国论坛 Theqoo 有篇以「原本没有打算出演《SMTOWN LIVE》演唱会谢幕的少女时代完整体」的文章，引发热烈讨论。

在《SMTOWN LIVE》演唱会原本的曲目表备注可以看到：「少时只有太妍、孝渊登场」、「《Hope》结束之后打招呼，并拍摄团体照」。所以...不少粉丝以为少女时代完整体是不会在谢幕出现的，不过...最后姊姊们还是一起出来了！



原Po还提到：「其实少女时代能登上《SMTOWN LIVE》演唱会舞台就已经很神奇了，因为现在有3位成员不是SM所属歌手。徐玄是在 Namoo Actors 、秀英在SARAM娱乐、Tiffany则是美国的经纪公司。」

而俞利、秀英、润娥和徐玄都是有戏剧要拍摄的情况，同时又要准备少女时代回归的日程。在《SMTOWN LIVE》演唱会结束后，她们还要赶去进行《人气歌谣》的是录制，虽然是很忙的行程，不过...她们依旧一起待到最后，大家在百忙之中开心地笑著收尾。



这也让网友们纷纷表示：「不愧是少女时代！！！ 真的太感谢了」、「真的好爱少女时代，非常自豪又帅气」、「粉丝们肯定很开心」、「少女时代真的是传奇组合...」、「就是对粉丝的爱、对组合的爱」、「真的好感动啊 呜呜呜」、「看著这次活动，感觉少女时代真正热爱粉丝」等等。



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