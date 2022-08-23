《非常律师禹英禑》姜泰伍出道多年首次举行的粉丝见面会来了！入伍前将举行全球线上粉丝见面会～

感觉会被姜泰伍心脏爆击啊！！！李浚浩：「如果没有追这一场线上直播的话，我会很失落喔～。」

透过热门韩剧《非常律师禹英禑》爆红的大势演员姜泰伍，将於月底举行全球线上粉丝见面会，消息一出立刻引发热烈回响。



经纪公司 Man of Creation 表示姜泰伍将於8月31日透过《TikTok Stage Connect: Sweet TaeOh》与全世界的粉丝们见面，这次的见面会是为了报答粉丝们一直以来的关爱，在入伍前特别准备的活动，不只是在国内，连同海外190多个国家都能够一同欣赏。



活动名称中「Sweet TaeOh」（甜蜜的泰伍）则是剧中他表现出来的体贴形象，TikTok上的活动页面「#스윗태오 #SweetTaeOh」可以让大家留下希望姜泰伍挑战的事或者想听他说的话，并於「tiktok_stage」上参与相关活动，期望能让粉丝见面会更加圆满，完成大家的心愿。



见面会上还准备了相当多样的小环节，以及许多剧里剧外未公开过的模样，本次活动将会在8月31日的晚间八点（韩国时间）举行全球线上的直播LIVE。

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