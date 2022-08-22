【分集剧情】《还魂》真复妍在冰石内神秘现身，还魂人大开杀戒、师徒为彼此舍命相救！（ep.18）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第18集落寿终於有机会利用冰石之力变回杀手，却在面对张煜时犹豫了！

*以下内容包含第18集关键剧情！



冰石结界

昭泥担心无德复活，前去阻挠时被冰石的强风卷入带往精进阁。 冰石扩大形体、包围整个精进阁，相当於形成结界，只有不包含水气的东西能够进出。 四大家族的公子及世子被困在其中，外部的各派势力则开始召集人马，准备争夺冰石。



还魂人出击

冰石之内术士们无法使用法术，但还魂人不受影响。 保存在细竹院的江客栈主人吸取活人元气后恢复行动力，在术士宿舍大开杀戒。 昭泥让无德去宿舍拿东西，原本想借还魂人之手除掉无德，不料徐律主动替她前往，结果被还魂人打成重伤。

张煜明白此刻大家不是还魂人的对手，唯一胜算就是把还魂人引诱进密室，而他甘愿充当诱饵。



落寿的告别

落寿在冰石内恢复了力量，打算还魂到其他身体、做回杀手。 复妍在冰石风暴中告诉她，若要使用冰石之力就必须失去一些东西。 落寿意识到：如果藉助冰石还魂，困在这里的所有人都会被吸干水分而死。 落寿开始与大家斩断关系，狠心认为这是必须付出的代价。

落寿以为张煜在战斗中丧命，愤怒地杀死还魂人为徒弟报仇。 这时张煜却好好地出现在她面前，请她选择：要变回杀手、拔剑对他，还是要他给出新的承诺。 落寿犹豫再三后放下剑选择承诺，张煜走上前给她深深一吻！



下集预告里，陈武神秘地说复妍的神力并非只来自陈家母亲，崔氏巫女情绪激动地当众施展换魂术，而张强站在屋外目睹这一切。 无德穿上复妍的衣服，张煜抱住她说：「听说这里有个即将成婚的新娘？」 第一季只剩两集了，希望是个圆满的结尾啊！



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