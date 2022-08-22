[分集剧情]《黑话律师》李钟硕成功逃脱并以Big Mouse身份捣乱庭审！润娥柔性劝诱家暴妻「论文换离婚」（EP8）

[有雷]《黑话律师》剧情来到中间点，关於Big Mouse的真面目仍是扑朔迷离，并且与李钟硕似乎保持著亦敌亦友的关系，市长与特权阶层人士的关联，以及他为何积极接近老人家，也即将浮出台面。润娥与李钟硕也展开夫妻完美默契合作！

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《黑话律师》朴昌浩（李钟硕饰）被孔之勋（杨庆元饰）与检察官抓到精神病院，利用酷刑以及精神虐待要他承认自己是Big Mouse并供出金额藏匿处，没想到朴昌浩被拷问下胡诌的地点，却真的有少量金条！让他惊觉Big Mouse正在监视著他的一举一动，并且将暗中协助他逃离此地。果然不久后精神病院莫名发生火警，而之前害他喝下了毒饮料的杰利（郭东延饰）因良心不安而前来搭救朴昌浩，让他顺利逃离警方追捕，但杰利似乎身受重伤还被盖上白布！？



老人家病况有些危急，市长崔道河与妻子都赶紧前往关切，但崔道河在老人家熟睡时似乎露出想置他於死地的动作，是否他与老人家有著仇恨的过往？三位VIP囚犯即将进行庭审，孔之勋也准备好了一份剧本，但却在此时发生变数，也就是犯人之一的妻子张慧珍握有关键论文，她以论文作为筹码，提出与时常对她暴力相向的丈夫韩博士离婚的要求，并要求全部财产。丈夫一旦签下离婚协议书她就会交出论文。



电视上播出了Big Mouse朴昌浩从保外就医逃脱的消息，典狱长不当一回事，因为他并非从狱中逃脱。虽然警方大肆通缉朴昌浩，但Big Mouse势力更大，让朴昌浩几乎是畅行无阻。而此时妻子薇瑚（润娥饰）与岳父则是刻意前来抗议示威，主张朴昌浩是遭人绑架，并主动交出手机自清，表达自己也没有与朴昌浩联系上。



朴昌浩利用广告墙暗示薇瑚，两人终於通上了电话，朴昌浩也开始介入张慧珍手中的论文该如何运用。朴昌浩透过网路记者向大众公开自己就是Big Mouse，并且大胆提出自己要预言即将开始的庭审结果！再度与孔之勋过招的朴昌浩能成功吗？



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