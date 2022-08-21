【分集剧情】《说出你的愿望》老人在旧居回到爱妻身边，秀英一句「痛要说出来」击中池昌旭心脏（ep.3）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第3集里侨莱第一次学习如何放手，精灵团队又开始了新的任务......

*以下内容包含《说出你的愿望》第3集关键剧情！



侨莱的抓紧与放手

侨莱第一次到访柿子屋时发现女主人拿著绳子似乎打算轻生，但院内种种迹象又暗示她其实很认真生活。 侨莱忍不住用自己的方式拉住她：寻死需要很大的勇气，可你是想活下去啊！一番发飙反而让女主人获得理解与安慰，也因此决定让出屋子给老人。

神灯小队把老人的女儿从外国叫回来，一起在旧居吃了热热闹闹的团员饭。 侨莱还是不习惯这样的场合，独自坐在屋外啃火腿肠。 夜里侨莱拿柿子给老人想对他道歉，但老人已经在睡梦中回到妻子身边，脸上凝固著满足安详的笑容。



爱唱歌的Sunny

Sunny因为疼痛而在病房大喊大叫、对工作人员们发脾气，妍珠只好为她多打一支镇痛剂。 事后Sunny对妍珠道歉，妍珠撒娇说自己难过是因为看到Sunny痛苦，还安慰她做得很好、痛就应该说出来。 妍珠这番话也是说给侨莱听，只是不知他有没有听进去。

泰植决定帮Sunny实现愿望：与最爱的音乐剧演员表圭泰一起登台表演。 但泰植去找这位演员时发现他性格很差劲，似乎完全不想帮忙。



旧照片

侨莱说曾见过一张父亲抱著自己笑得很开心的照片，泰植手中也有一张抱著小男孩的照片。 官网介绍提到侨莱是小时候为了躲避父亲的暴力而自己来到保育院，令人不断猜测两人的真实关系。



密码锁病房的「食人鬼」

侨莱发现仅有一间病房上了锁，泰植严禁他一探究竟，只说里面关著吞噬人健康与幸福的食人鬼。 更神秘的是，在医院担任料理师的严顺子趁夜色来到这间病房，确认四下无人后走了进去，对泰植汇报说：他还活著。

说到顺子，侨莱三番五次拒绝她的餐点，就算硬著头皮吃一口也马上表情变得复杂，让人十分好奇原因。 （小编猜测是不是因为顺子的料理太有「家的味道」，让他回忆起曾经美好但再也不存在的家，反而感到难过呢？ T^T）



下集预告里，妍珠对侨莱告白、四角关系出现了！表圭泰不知为何改变心意来到医院，让众人兴奋不已。 侨莱问泰植车上挂的照片是不是他儿子，泰植沉默不语。 侨莱在保育院时被俊京一见钟情，妍珠则杨志勋医生的暗恋对象，但随著妍珠对侨莱的一句「我爱你」，关系大乱了！《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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