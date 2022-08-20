新人女团NewJeans这位成员超像金裕贞：撞脸度90%，说是亲姐妹都有人相信的程度！

新人女团NewJeans这位成员超像金裕贞：撞脸度90%，说是亲姐妹都有人相信的程度！

明星   2022年8月20日   星期六09:30   Tracy   5

（封面图源：IG@newjeans_officia、@you_r_love）

这也太像金裕贞了吧！

前不久，HYBE娱乐推出了新女团NewJeans，她们大展「怪物新人」面貌，第一主打《Attention》空降Melon榜单第4位，另外两首主打《Hype Boy》《Cookie》分列13位，30位。而在Spotify和Apple Music韩国地区的榜单上，也都占据第一第二的位置。

对於出道新人来说，是当之无愧的「历代级」。 之后《Attention》音源上升势头更是不可阻挡地登顶了Melon Top 100日榜第一位，惊人成绩也让K-POP界传出了「这个夏天属於NewJeans」这样的话。

在6名成员中，韩澳混血Danielle因为长相酷似演员金裕贞而受到了更多的关注，混血浓颜辨识度超高。巴掌大的小脸和深邃的五官都很惊艳，还同时拥有清纯与成熟两种截然不同的魅力。尤其是长直发和白皙的肌肤、笑起来时候上扬的微笑唇等都会让人联想到甜妹金裕贞，不少网友看了两人的照片之后都表示：「笑起来时候两人真的很像」、「她真的不是金裕贞的妹妹吗」、「和金裕贞一样都有小鹿的灵动感」等。
（图源：IG@newjeans_official）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
  • 不像
    54分前
  • 不像
    31分前
  • Hey 醫生👨🏼‍⚕️
    28分前
  • Carrie Liu 有人說欸
    38分前
  • 那邊像了？？ 根本就不同啊 😆
    40分前
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 新人女团NewJeans这位成员超像金裕贞：撞脸度90%，说是亲姐妹都有人相信的程度！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手