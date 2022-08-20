新人女团NewJeans这位成员超像金裕贞：撞脸度90%，说是亲姐妹都有人相信的程度！

这也太像金裕贞了吧！

前不久，HYBE娱乐推出了新女团NewJeans，她们大展「怪物新人」面貌，第一主打《Attention》空降Melon榜单第4位，另外两首主打《Hype Boy》《Cookie》分列13位，30位。而在Spotify和Apple Music韩国地区的榜单上，也都占据第一第二的位置。

对於出道新人来说，是当之无愧的「历代级」。 之后《Attention》音源上升势头更是不可阻挡地登顶了Melon Top 100日榜第一位，惊人成绩也让K-POP界传出了「这个夏天属於NewJeans」这样的话。



在6名成员中，韩澳混血Danielle因为长相酷似演员金裕贞而受到了更多的关注，混血浓颜辨识度超高。巴掌大的小脸和深邃的五官都很惊艳，还同时拥有清纯与成熟两种截然不同的魅力。尤其是长直发和白皙的肌肤、笑起来时候上扬的微笑唇等都会让人联想到甜妹金裕贞，不少网友看了两人的照片之后都表示：「笑起来时候两人真的很像」、「她真的不是金裕贞的妹妹吗」、「和金裕贞一样都有小鹿的灵动感」等。



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