人红是非多！朴恩斌被造黑谣，气到网友大骂：太恶毒了

这些内容农场为了热度真的是无法无天！

「速报」韩国演员首位！「禹英禑」朴恩斌，捧起2022美国奥斯卡大赏奖杯！前所未有的大纪录，韩流电视剧！这是某YouTube频道上公开的一则新闻，因《非常律师禹英禑》而人气大爆发的女主角朴恩斌光是在这个频道里就被造谣出了「奥斯卡获奖」、「 拜登，禁止朴恩斌出国，搜查」、「朴恩斌，在美遭受暴力，被送急诊」等多个匪夷所思的假新闻。 而这些假新闻每一条的点击率都在10万以上......



有网友关注到了这一点，并放到了网上告诉大家不要轻信，但依旧没能阻止假消息继续传播。 在搜索网站NAVER上打出朴恩斌的名字，竟然还出现了关联词「奥斯卡」，可想而知有多少人被假新闻骗到并搜索了相关词条。 有网友表示：「我妈看到之后还问我到底是不是真的」、「我爸说朴恩斌拿了奥斯卡，我让他不要相信」、「我还在嘲笑谁会相信这种假新闻，没想到我哥居然相信了」、「集团暴力、紧急逮捕这些词语实在太恶毒」等。



更多的网友是在批判YouTube的不作为，「YouTube不管不问才是最大的问题」、「这些内容农场就不应该让他赚钱，YouTube该管管他们了」、「父母这辈真的很容易被这些新闻骗住，我妈居然相信Angelina Jolie找了一个韩国儿媳妇，准备搬到韩国来住」。

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