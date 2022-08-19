Disney+今年强打《争锋相辩》即将独家公开！搞怪律师李奎炯遇上明星律师郑丽媛

全新韩剧《争锋相辩》（《辩论开始》）将於2022下半年透过Disney+平台独家公开，由演员李奎炯与郑丽媛分别饰演两位个性截然不同的律师，在因缘际会下遇到将对他们的案件造成极大影响的阴谋，因此他们被迫携手合作，并於法庭上揭开真相。

《争锋相辩》是由真实事件改编，从一位公设辩护人的视角展开一段精彩绝伦的故事。《争锋相辩》中两位主角分别是「卢昔意」，由好久不见的郑丽媛饰演，是一位不惜一切代价赢得胜利的明星律师，另外她将遇到的是律师「左时白」，个性古灵精怪，一旦下定决心就会毫不犹豫地介入案件的律师，由李奎炯担纲演出。当他们被迫共同面对将对他们各自案件有害的威胁时，他们必然将携手合作、揭发真相。



曾演出《魔女的法庭》《检察官内传》《油腻的Melo》《泡泡糖》等电视剧的郑丽媛，本次将第三度担任法律界角色，而郑丽媛时常给人柔弱外表但个性刚强的感觉，本次饰演的明星律师「卢昔意」是否将令人耳目一新？而李奎炯则透过《Voice 4》《机智牢房生活》《Hi Bye, Mama!》《Happiness》等作品展现多变风格，戏路完全不设限的他更令人期待本次古怪律师「左时白」的演出。资深演员郑进永更是大家常见的面孔，电视剧《了解的不多也无妨，是一家人》或电影《缘来大饭店》中都有出色表现，本次他将饰演一位雄心勃勃的大型律师事务所的首席执行官「张基道」。



《争锋相辩》将於今年下半年在 Disney+ 独家首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻