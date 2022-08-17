《团结才能踢2》迎前国脚朴智星！率领尹斗俊&李起光&珉豪&Leo称霸，这组全是实力派

足球综艺《团结才能踢》第2季迎来了传奇球星-朴智星。

朴智星在2002年日韩世界杯上表现出色，帮助韩国队杀入世界杯4强，对葡萄牙队时更射入致胜一球，后随恩师Guus Hiddink来到荷兰Eindhoven，凭藉不惜体力的跑动逐渐担任队中主力右前卫，当时被公认为亚洲第一球星。 这次《团结才能踢2》邀请他担任「朴智星队」的总教练，队员有HIGHLIGHT尹斗俊&李起光、SHINee珉豪、Infinite南优铉、VIXX LEO、BTOB徐恩光、金在奂、郑世云和放送艺人Jonatha等明星艺人。



尹斗俊、徐恩光、金在奂、郑世云等人曾在2年前参加过该节目的第1季，大展不俗的足球实力。 而珉豪的爸爸则是前国脚崔允谦教练，都说虎父无犬子，相信珉豪的足球水平也不会差，21号播出的节目里父子俩将同伴登场，赚足了观众们的好奇心。 再加上足球运动员出身的LEO和活跃在艺人足球队的李起光，「朴智星组」绝对有称霸的实力。



「朴智星组」将和安贞焕率领的「偶然者联盟」进行PK，朴智星和安贞焕曾是国家队队友，2002年时一起为韩国队冲入4强做出了贡献。 时隔多年老队友重逢，还变成了对手，让球迷们非常期待。

此外，《团结才能踢》将於9月开播。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻