《非常律师禹英禑》今晚EP.15抢先看影片公开：禹英禑（朴恩斌）独自在办公室里吃饭让好友超郁闷！

真的就是那句话：「皇帝不急，急死太监啊！！！」

ENA 热门韩剧《非常律师禹英禑》释出了今晚 EP.15 的抢先看影片，禹英禑（朴恩斌 饰）第一次独自吃饭，让好友崔秀妍（河允景 饰）看了相当郁闷。

昨天释出的剧照中，从济州岛回来后禹英禑和李浚浩（姜泰伍 饰）不再一起吃午餐了，画面中浚浩和女同事们有说有笑～，但禹英禑则是独自待在办公室吃中饭，形成了强烈的对比。



看到这个情况且知道两人冷战中的崔秀妍，立刻冲进办公室询问，英禑则藉口自己有工作，所以才会一个人待在办公室吃饭。秀妍看不下去表示她一样也可以和别的男人吃饭、喝喝咖啡、天气超好更应该出去走走！

▼抢先看影片：



下一秒又关心起英禑和浚浩为何会吵架？为何不愿意交往？灵敏的秀妍立刻猜出英禑肯定没有好好说出自己的原因，并开始教育她居然连理由都不告诉对方。英禑发现情况不对立刻说上班时间不该讨论私事，秀妍则反呛这是休息时间！



於是，英禑看见午休时间即将结束，倒数完后立刻逃离现场～。XDDD



真的是…今晚你们两个就给我和好！！！明天就要大结局了耶…。

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