《黑话律师》收视刷新高！盘点《黑话律师》李钟硕「演技封神」瞬间，被大赞代表作再+1

Disney+韩剧《黑话律师》目前播出到第六集，收视率再度刷新自身纪录超越10%，李钟硕、润娥火花满满，特别是李钟硕演技爆好评，每一集都展现「疯狂演技」，不只看他饰演的朴昌浩黑化成「天才骗子」，眼神表情的变化彷佛就是Big Mouse本人，结尾反转更是让人狂起鸡皮疙瘩啊～看李钟硕跃升成为监狱老大，每一幕都在拍手赞叹太、会、演、了，韩剧界真的不能没有李钟硕！以下盘点本周精彩亮点：







亮点1：朴昌浩交出毒品名单！赢下与孔代表的赌局

朴昌浩与孔之勋代表（杨庆元 饰演）做出打赌，他被要求交出Big Mouse毒品客户名单，而实际上，孔代表为了测试朴昌浩与崔市长，偷偷给崔市长假名单。但当朴昌浩见到慌乱的市长时，明白了某天收到的塔罗牌上面的名单才是真实的，因此成功赢了赌注。李钟硕与杨庆元之间的「谍对谍」赌注太精采，各种小眼神变化都可以看出两人满满的内心戏，让人都跟著捏把冷汗！





亮点2：监狱大哥VS.老婆傻瓜！朴昌浩面对薇瑚立刻变柔软

成功赢了赌注之后，朴昌浩成为了监狱中的大哥，妻子薇瑚（润娥 饰演）听到老公昌浩的所作所为之后，内心开始有些撼动，但一直相信也力挺老公的薇瑚，决定要参与监狱志工，亲口听到老公朴昌浩解释清楚！进到监狱见到老公本人后，朴昌浩一五一十的向薇瑚说出实情，他暗地里受到Big Mouse的帮助，也必须证实自己的价值来保住性命，面对老婆薇瑚，昌浩连眼神都变得柔软。



亮点3：朴昌浩「黑化报复」！威胁韩博士超凶狠

朴昌浩开始报复当初威胁自己的VIP，韩博士是他首要下手的目标，他希望韩博士在开庭时主动招供承认罪行，并威胁他，背叛的下场就是死路一条，让韩博士吓得立刻同意。



亮点4：被背叛？演戏？朴昌浩诡异笑容代表什么？

VIP们准备保外就医并接受庭审，没想到原来会员们知道韩博士准备背叛他们、在庭上招供，於是联手让监狱长继续韩博士留在监狱里，不只如此，连黑道梁会长都背叛朴昌浩。但看到VIP们大摇大摆走出监狱，朴昌浩忍不住大笑：「你们都被耍了，这群白痴。」超诡异的笑容让人狂起鸡皮疙瘩，其实朴昌浩早就另有计画，安排了一出精彩骗局？



亮点5：小跟班真的有鬼？「他」知道真正的Big Mouse是谁

第7集预告，郭东延饰演的杰利成为了关键要角，杰利似乎知道真正的Big Mouse是谁，而且一直暗中观察朴昌浩，究竟杰利在打什么算盘？还是他其实就是Big Mouse？又是煎熬等待更新的一周啊！

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